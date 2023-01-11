每月十號開運鈔車來公司？徵人訊息太幽默 新鮮人不買單
隨著科技日益進步，越來越多人使用網路上的求職軟體找工作，不僅可以清楚知道薪資待遇，連工作內容也可以馬上得知。昨（10）日一名女網友在網路上發文，分享自己看到的幽默職缺內容，而貼文曝光後也掀起討論。
昨日一名女網友在Dcard上以「現在的人資都這麼幽默嗎？！謝謝你 我的超人」為題發文，她透露自己原本在新竹從事行銷相關工作，但因為不太滿意年終獎金，因此打開人力銀行找新工作，沒想到卻意外發現一個非常幽默的職缺內容。從照片中可以看見，工作內容依序寫道：
1.搜尋引擎最佳化SEO
2.提高網站流量
3.提高官網排名 把第二名摁在地上打
4.活動企劃發想
5.環境清潔，如倒垃圾洗廁所挑糞
6.一般庶務，如浪費生命政治正確
7.照顧貓(需熱愛貓跟小孩)
8.打雜
9.剛來最多要支援外勤10次以了解公司產品
不僅如此，雇主還強調「加班有加班費，想多賺錢的可申請加班，每個月十號請開運鈔車來公司」，以及「公司有養貓跟養鸚鵡，開放放養你們的小孩，樓上有你快樂，但是作物不快樂的快樂農場，我們極缺會種菜的夥伴」。對此，原PO開玩笑表示，履歷上是不是可以寫「我很會種菜」，並詢問大家有沒有看過其他有趣的工作職缺。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺有點太多了，輕浮」、「可以寫成這樣的9成9沒啥制度，不是很自由就是很屎」、「薪水、獎金、福利清楚寫出來的公司比較吸引我，通常寫太多主觀形容詞的公司，進去就知道了…」、「看到要洗廁所和倒垃圾這點就直接掰了，連清潔人員也請不起的公司，大概不會好到哪去」、「我自己剛出社會，一、兩句開玩笑會吸引我去面試，太多了我會覺得這公司很鳥」。
也有網友持正面回饋，「有貓咪欸！當然要去啊」、「我看完只覺得好想去」、「覺得裡面的人資好幽默，用詞真的好好笑，吸睛啦」、「好可愛！想知道是哪間公司」、「這份工作是網站行銷企劃，他們這份工作的內容和福利，已經被不認識的人行銷出去了」、「即便有些人會不認同內容，進而認為這間公司不可靠，但同樣也會有人認為，網站都敢這樣寫了，說不定同事間的氛圍也會是輕鬆的，反而增加面試的意願」。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言