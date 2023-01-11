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每月十號開運鈔車來公司？徵人訊息太幽默 新鮮人不買單

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會使用網路上的求職軟體找工作，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
不少人會使用網路上的求職軟體找工作，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

隨著科技日益進步，越來越多人使用網路上的求職軟體找工作，不僅可以清楚知道薪資待遇，連工作內容也可以馬上得知。昨（10）日一名女網友在網路上發文，分享自己看到的幽默職缺內容，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「現在的人資都這麼幽默嗎？！謝謝你 我的超人」為題發文，她透露自己原本在新竹從事行銷相關工作，但因為不太滿意年終獎金，因此打開人力銀行找新工作，沒想到卻意外發現一個非常幽默的職缺內容。從照片中可以看見，工作內容依序寫道：

1.搜尋引擎最佳化SEO

2.提高網站流量

3.提高官網排名 把第二名摁在地上打

4.活動企劃發想

5.環境清潔，如倒垃圾洗廁所挑糞

6.一般庶務，如浪費生命政治正確

7.照顧貓(需熱愛貓跟小孩)

8.打雜

9.剛來最多要支援外勤10次以了解公司產品

不僅如此，雇主還強調「加班有加班費，想多賺錢的可申請加班，每個月十號請開運鈔車來公司」，以及「公司有養貓跟養鸚鵡，開放放養你們的小孩，樓上有你快樂，但是作物不快樂的快樂農場，我們極缺會種菜的夥伴」。對此，原PO開玩笑表示，履歷上是不是可以寫「我很會種菜」，並詢問大家有沒有看過其他有趣的工作職缺。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺有點太多了，輕浮」、「可以寫成這樣的9成9沒啥制度，不是很自由就是很屎」、「薪水、獎金、福利清楚寫出來的公司比較吸引我，通常寫太多主觀形容詞的公司，進去就知道了…」、「看到要洗廁所和倒垃圾這點就直接掰了，連清潔人員也請不起的公司，大概不會好到哪去」、「我自己剛出社會，一、兩句開玩笑會吸引我去面試，太多了我會覺得這公司很鳥」。

也有網友持正面回饋，「有貓咪欸！當然要去啊」、「我看完只覺得好想去」、「覺得裡面的人資好幽默，用詞真的好好笑，吸睛啦」、「好可愛！想知道是哪間公司」、「這份工作是網站行銷企劃，他們這份工作的內容和福利，已經被不認識的人行銷出去了」、「即便有些人會不認同內容，進而認為這間公司不可靠，但同樣也會有人認為，網站都敢這樣寫了，說不定同事間的氛圍也會是輕鬆的，反而增加面試的意願」。

Dcard 求職

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