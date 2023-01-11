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高中輟學「包工程」日薪萬元 過來人點頭：28歲月賺400K

聯合新聞網／ 綜合報導
做工的技術性非常高，同時也很危險，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
做工的技術性非常高，同時也很危險，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個工作都有專業和辛苦之處，有人希望是從事自己有興趣的行業，也有人是單純追求高薪的待遇。昨（10）日一名網友在網路上發文，詢問大家「包工程真的那麼好賺？」而貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都點頭。

昨日一名網友在PTT上以「同學：我包工程，日薪一萬」為題發文，原PO提到同學高中輟學跑去配管，之後又去學水電技術，現在都是自己包小工程，一天就能搞定兩萬元的案子，只要負擔兩名日薪3000元的師傅，剩下的都放自己口袋，日薪高達萬元。對此，原PO好奇詢問大家，「包工程真的那麼好賺？有沒有相關的八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「超好賺，案子接不完，我學弟原本在台積電輪班，被他爸叫回去接手水電從頭學」、「配熱水管還真的一天能搞定，報價從兩萬到兩萬五都有」、「真的啊！我表弟高中畢業就跟著學，一個月破40萬，現在才28歲」、「很多水電和鐵工都開雙B休旅車載工具材料，會接案有口碑的賺到手軟」。

也有網友提到，「比這好賺的很多，而且就真的是辛苦錢，哪天出工安意外或被告，都是幾百萬在賠的」、「這都沒勞健保的，就保佑師傅別出意外，高處施工摔下來你要養他全家」、「傷到一次就不得了」、「是不用材料喔？而且每天都有得做嗎？」、「前提是要穩定，每天都有兩萬的案子」、「但是你不做就沒錢，這很吃體力的」。

水電 PTT 工安 高薪

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