37歲上班族嘆「薪水維持26k」 網勸快跑：菜鳥都比妳薪水高

年末許多上班族想等領完年終後，轉職到更高薪的工作，日前一名行政人員指出，她月薪扣掉勞健保只剩2萬6800元，但年終獎金從原本第一年5000元，調漲到1萬2000元，讓她猶豫「我是否該繼續任職？」對此，一名年資不到5個月的社會新鮮人表示「快跑！我的年終都比妳高了」。

一名女上班族在Dcard發文表示，她目前擔任小公司的行政人員，公司營業額從300萬以下，到現在已經達到800-1200萬元，但自從她入職3年以來，公司一直告訴她「我們沒有賺錢」，讓她自己帶文書用品，包含桌機、筆電、文具、護貝機、酒精桶等等。

原PO指出，幾乎中小企業所有的行政工作，她都必續承攬，但薪水扣完勞健保只剩2萬6800元，入職第一年的年終獎金為5000元，第二年年終漲到1萬元，今年第三年變成1萬2千元，但她指出「工作雜事很多，一直等不到相當1個月的年終獎金，讓我有點猶豫要不要換工作，希望大家能夠給我建議」。原PO也有在底下留言補充個人資訊，「年紀37歲，18年來都是作辦公室的工作」。

對此，網友建議她「快逃」，指出「實領不到3萬還要自備筆電，快點逃吧」、「基本上有相關職缺經歷、年資了，就可以去往大公司丟一些履歷。另外這種薪資福利這麼低，其實待1-2年妳就該走人了，妳能待到3年，相信妳去其他公司也可以做得很好，這3年辛苦了，記得履歷上整理一下以前接觸過的業務」、「我入職不到5個月年終就比妳高了，這薪水還要自備筆電，連護貝機也要自己帶，只能說快逃」、「講真的，我認為老闆說沒賺錢都是話術，沒有老闆會跟員工說今年賺很多，建議該學的學會了就走人，平行跳槽是加薪最快的方法」。

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