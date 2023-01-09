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20歲男拒接家裡公司 只想當普通上班族：領30K比較快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子透露，雖然父母希望他接手家裡公司，但他不想忙到沒休閒時間，只想當一個普通上班族。示意圖／ingimage
一名男子透露，雖然父母希望他接手家裡公司，但他不想忙到沒休閒時間，只想當一個普通上班族。示意圖／ingimage

許多父母擔憂子女走冤枉路，希望他們遵循自己安排好的康莊大道，但子女未必肯聽，一名男網友就表示，他不想遵照父母安排接手家中的行銷公司，但自己是家中獨子，經常遭到父母情緒勒索，勸他不要白費父母苦心，讓這名男網友苦嘆壓力好大。

一位年僅20歲的男網友在Dcard分享，自己家裡在做有關行銷活動企劃的公司，有時也會跟政府合作一些小型企劃或接標案，但他坦言對家裡產業沒興趣，「這個很吃口才、人脈、關係、還有員工要養，我自己做起來有點沒興趣，就是提不起勁」，不過父母表明希望能慢慢交棒給他做，也會不時告誡他，「好不容易打下來的江山，你想拱手讓人嗎？」

原po表示，雖然接手家業能年薪破百，但他還是比較想當一般上班族，領著30K的薪水也很快樂，下班後還可以跟朋友出去玩，若接手家中公司，時間會綁得很死，連過年都要加班，讓他壓力非常大，「憑什麼爸媽在我出生好就路都安排好，我卻不能走自己想要的路，還要這樣情勒」。

瞭解他的處境後，有網友建議他反向思考，「或許可以思考覺得被情勒從家裡拿到什麼資源，去除這些資源還能維持你現在或想要的生活嗎？如果可以，成果才會讓家裡相信你可以，如果不可以但又想要離開家裡，如何從現在開始準備面對之後離家生活？在享受家庭資源同時，某種程度也要學會接受被別人控制。」

也有網友認為原po想得太簡單，「我自己很後悔沒有走我爸幫我鋪好的路，少了很多人脈支援，一切只能靠自己」、「果然是家裡有礦，才覺得月薪3萬也能很快樂」、「你的朋友看起來很快樂，那是職涯剛起步，彼此差距不明顯」。

不過另有人建議，「叫你爸另尋他人吧，為什麼一定要傳下一代呢」、「可以請專業經理人，你當甩手掌櫃，不過財務建議還是自己管」。

上班族 職涯 薪水

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