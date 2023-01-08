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尾牙中大獎！同事集體喊出「潛規則」拱請喝飲料 上班族有感

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在尾牙抽到大獎，結果就一直被同事拱請客，非新聞當事公司。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO在尾牙抽到大獎，結果就一直被同事拱請客，非新聞當事公司。 示意圖／聯合報系資料照片

近期不少公司行號都會舉辦尾牙，除了讓大家聚在一起吃飯，抽獎活動更是一大重點。不過，一名女網友在網路上發文，表示自己在尾牙抽中大獎後，同事每天都在道德勒索要她請喝飲料，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（7）日一名女網友在Dcard發文，她提到自從在尾牙抽到大獎後，公司同事幾乎每天都在起鬨，「抽到大獎怎麼沒有請喝飲料」、「就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的」、「哎呀！我做十幾年都沒中過大獎，被妳抽中了」，諸如此類的話都令她感到不舒服。

然而，原PO從同事口中得知，公司似乎有個潛規則，就是尾牙抽到大獎的人，事後一定要請大家喝飲料，「這樣合理嗎？我不曉得，不過後來老闆說看自己，要不要請是自己決定」。原PO認為請客是可以接受的，但同事間環繞著「抽到大獎怎麼沒有請喝飲料」的氛圍，也讓她果斷決定要當小氣鬼。

原PO坦言抽到大獎是因為自己的運氣比較好，要不要請客也完全是看個人的決定，用道德綁架他人是很糟糕的行為。在貼文的最後，原PO透露尾牙時抽中的大獎也才一萬元，並無奈詢問大家，「所以我這樣真的很小氣嗎？你們有遇過這種事嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不是理所當然，看自己要不要花錢消災，那些討飯仔真的很討厭」、「我們老闆直接在群組說，『禁止拱別人請客』，我超愛我們老闆」、「情勒仔一律不請，不是會吵就有糖吃」、「我覺得這個文化很不好，抽到大獎要請客，不請又可能會被講話」、「什麼時後開始，連1萬都是大獎了」。

也有網友分享自身類似經驗，「前公司就是這種文化，抽到H牌43吋電視，下週就在警衛室看到得主親自發飲料給每個人」、「我就是抽到大獎，隔天被逼迫請全公司吃飯」、「我也是有中獎，本來想主動請客，但是被講一講就完全不想請，到底我中獎干大家什麼事？好像中獎就應該請客」、「還有主管級抽到要捐出來的風氣」。

尾牙 Dcard

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