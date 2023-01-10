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小心變成「慣老闆」！基層職員最受不了這些行為

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
小心變成「慣老闆」！基層職員最受不了這些行為。 圖片來源/unsplash
小心變成「慣老闆」！基層職員最受不了這些行為。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤本年度「基層職員職場煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的5大從基層職員角度出發的職場煩惱。

職場上有許多的小細節要注意，其中對上級、同事，或是下屬的溝通便是一門大學問。身為基層職員在面對到「慣老闆」或是「雷隊友」時，工作的困難程度又會更上一層樓，讓人更加煩惱，而到底有哪些行為會讓基層職員們感到困擾呢？讓我們看看網友都怎麼說吧！

主管「消極態度」引共鳴 「菜鳥入職」適應期壓力大

▲ TOP5基層職員的職場煩惱 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5基層職員的職場煩惱 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「基層職員的職場煩惱」討論，許多人提到不滿主管時常打太極，為各式的問題找藉口，或是與主管的互動很差，除了冷言冷語外還多次推卸責任，將相關狀況稟報給更上層的負責人後，卻只得到「要體諒你的主管」的回應，表示對於待在上級都在找藉口、規避責任的職場十分心累。其他網友紛紛表示「快準備履歷表（換工作）」、「趁年輕快點換工作」，建議發文者別繼續待在惡劣的職場環境中。

主管時常「偷懶」也是身為基層職員的網友們所熱議的煩惱之一，因很難採取有效的手段要求上司處理部門內部問題，所以就算主管不管事也只能將苦往自已肚子裡吞。如網友分享在上班時，許多人做事並不認真，使他做了比別人多很多的工作量，然而「跟主管反應好幾次了也沒用，主管的態度只想安穩做到退休，所以知道了也不想管」，十分受不了公司的環境以及自己受到的不公平待遇。引發網友的同情，並紛紛勸其離職另尋其他工作地點。

另外，也有網友感嘆「老鳥欺壓新人」的狀況也是屢見不鮮，分享自己曾經在新入職時「被資深同事酸一段很長時間，標準的老鳥欺負菜鳥」，不過後來該名同事的態度就緩和許多，其他網友也附和自己曾有類似的經驗，說道「試個半年吧，如果還是沒辦法的話就離職另闢一片天」，表示雖然這類型的事經常發生，但不一定要硬撐，考慮到自己的情況並設下一個底線，才不會對自己的身心靈健康帶來長期的壓力。

根據網友們的分享，可以發現職場上的煩惱實在是不少，而若遇到了令人倍感壓力到喘不過氣的情況，要趁早覺察，尋求他人的意見及幫助，這樣才能維持自己的身心靈健康，留住未來繼續拼搏的本錢。

觀看原文→https://bit.ly/3CwdBbu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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