補班日哭哭！2行業「一律放假」網喊羨慕 內行揭殘酷內幕

2023年剛過完6天，今天(7日)就迎來第一個補班日，讓許多上班族哀聲連連，對此，有網友表示，他有朋友周六都不需要補班，讓他相當羨慕，好奇「怎樣的公司禮拜六不用補班」，馬上有內行人點出2職業，不過也揭露背後「殘酷內幕」。

一名網友在PTT以「怎樣的公司禮拜六不用補班？」為題發文，他表示朋友跟他說星期五是他這禮拜最後一天上班日，星期六不用補班，他們公司只要碰到補班一率放假，「也太爽了吧...」，也好奇「到底有怎樣的公司可以這樣啊？」

不少網友紛紛點出2個職業不用補班情況最常見，那就是「外商」和「科技業」，「科技業很多都是」、「外商都這樣」、「科技業都沒在補班的」、「其實很多公司都這樣」、「沒待過要補班的公司」、「外商啊，耶誕還可能有連假，這是常識」。

不過也也很多人點出不用補班的殘酷真相，不是不用補班，是被強迫扣特休假，「科技業都把被沒收的7天假拿來抵補班」、「會扣你特休」、「像我們直接被扣假只是更糟...」、「大部分都扣你特休啦，少數優質才保留七天假來底補班」、「認真回你，外商，年初就已經自動幫你把這天假扣完了」。

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