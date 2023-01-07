資深女銀行員耍大牌作威作福 年輕人集體請辭害慘分店長

一個職場的氣氛好壞，往往與職員間的人際關係相關。如果辦公室的大家都處得不好，甚至互相敵視，那麼工作的效率自然大打折扣。近來日本媒體，就分享了一則值得警惕的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名佐野的48歲銀行業員工，某轉任到一家分店擔任店長。由於佐野資歷不俗，辦事能力好，因此本來大家都期待他上任店長之後，可以有一番新氣象。

然而他到的分店裡，卻有一位叫做小笠原（化名）的資深女員工。小笠原從30年前開始，就在這間分店任職了。因此她仗著資歷對其他員工作威作福，凡是她覺得別人有做錯的地方，就會毫不情面地羞辱對方。有的員工因此受不了，於是拜託佐野處理。

可是，佐野基於自己才初來乍到，因此在熟悉環境之前，不便做出評論。於是很多員工不堪小笠原的霸凌行為，最後紛紛請辭，特別是才剛加入一、兩年不到的年輕員工，使得這家分行瞬間落入人手不足的窘境。

身為始作俑者，小笠原並不認為自己有什麼錯，反而批評「是辭職的人不對」。這也害慘了佐野，讓他因為業績不佳的關係，在公司內的評價不斷下滑，最後也丟掉了分店長的職位。而若是能儘早處理職場的人際問題，或許也不至於出現這樣的結局。

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