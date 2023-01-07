快訊

終於！歷經4天、15輪 美眾院挑燈選出麥卡錫擔任議長

獨／新竹棒球場爆偷工減料 監造商艾奕康首度回應了

知名高血壓藥「脈優」確認有卡鐵絲 須回收600萬顆

資深女銀行員耍大牌作威作福 年輕人集體請辭害慘分店長

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本銀行女職員仗著資歷霸凌他人，導致許多年輕員工離職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本銀行女職員仗著資歷霸凌他人，導致許多年輕員工離職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一個職場的氣氛好壞，往往與職員間的人際關係相關。如果辦公室的大家都處得不好，甚至互相敵視，那麼工作的效率自然大打折扣。近來日本媒體，就分享了一則值得警惕的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名佐野的48歲銀行業員工，某轉任到一家分店擔任店長。由於佐野資歷不俗，辦事能力好，因此本來大家都期待他上任店長之後，可以有一番新氣象。

然而他到的分店裡，卻有一位叫做小笠原（化名）的資深女員工。小笠原從30年前開始，就在這間分店任職了。因此她仗著資歷對其他員工作威作福，凡是她覺得別人有做錯的地方，就會毫不情面地羞辱對方。有的員工因此受不了，於是拜託佐野處理。

可是，佐野基於自己才初來乍到，因此在熟悉環境之前，不便做出評論。於是很多員工不堪小笠原的霸凌行為，最後紛紛請辭，特別是才剛加入一、兩年不到的年輕員工，使得這家分行瞬間落入人手不足的窘境。

身為始作俑者，小笠原並不認為自己有什麼錯，反而批評「是辭職的人不對」。這也害慘了佐野，讓他因為業績不佳的關係，在公司內的評價不斷下滑，最後也丟掉了分店長的職位。而若是能儘早處理職場的人際問題，或許也不至於出現這樣的結局。

職場 金融業

延伸閱讀

男大生超商打工問是否調薪 店長怒嗆問錢太蠢：知道我誰嗎？

任職40年同事將退休！公司要每人付1千辦歡送會 他氣炸：憑什麼？

領完年終秒提離職很絕嗎？ 老鳥聞言笑了：妳還太年輕

輕浮老闆邊滑手機邊面試 男子反問一句被轟走卻有意外結果

相關新聞

資深女銀行員耍大牌作威作福 年輕人集體請辭害慘分店長

一個職場的氣氛好壞，往往與職員間的人際關係相關。如果辦公室的大家都處得不好，甚至互相敵視，那麼工作的效率自然大打折扣。近來日本媒體，就分享了一則值得警惕的案例。

補班日哭哭！2行業「一律放假」網喊羨慕 內行揭殘酷內幕

2023年剛過完6天，今天(7日)就迎來第一個補班日，讓許多上班族哀聲連連，對此，有網友表示，他有朋友周六都不需要補班，讓他相當羨慕，好奇「怎樣的公司禮拜六不用補班」，馬上有內行人點出2職業，不過也揭露背後「殘酷內幕」。

公司1月薪資延後發放變「欠錢過年」 上班族愣問：合理嗎？

大多數公司如發薪日碰到節假日都會提前發放薪水給員工，春節連假將近，提前發薪更可讓員工過個好年。不過日前有位網友表示，他們公司固定20號發薪水，不過今年20號恰逢年假，因此好奇問人資「薪水會提早發嗎？」人資卻指出「不會提早發，因為老闆會困擾」，讓他疑惑「很多公司都不會薪資欠過年，人資的邏輯是不是怪怪的？」

月薪破6萬！他問「開公車是不是好選擇？」 內行人提1點反駁

各行各業都有辛苦的地方，有些人希望是從事有興趣的工作，但也有人是追求高薪的待遇。今（6）日一名網友在網路上發文，詢問大家「開公車是不是個好選擇？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友提到載人要承擔的壓力很大。

任職40年同事將退休！公司要每人付1千辦歡送會 他氣炸：憑什麼？

春節將至，不少人會選在這期間轉職、退休，不過就有名網友表示，公司一名待了40年的大前輩即將退休，但公司卻要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼，怒轟「憑什麼？」。

當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

每到歲末年終，所有員工最期盼的就是尾牙和年終獎金，尤其年終獎金更是讓人期待老闆會給多少，但通常幾家歡樂幾家愁，就有一名女網友表示自己以為做越久，年終領越多，沒想到卻事與願違，甚至還得知公司所謂的年終內幕，讓她相當崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。