公司1月薪資延後發放變「欠錢過年」 上班族愣問：合理嗎？
大多數公司如發薪日碰到節假日都會提前發放薪水給員工，春節連假將近，提前發薪更可讓員工過個好年。不過日前有位網友表示，他們公司固定20號發薪水，不過今年20號恰逢年假，因此好奇問人資「薪水會提早發嗎？」人資卻指出「不會提早發，因為老闆會困擾」，讓他疑惑「很多公司都不會薪資欠過年，人資的邏輯是不是怪怪的？」
一名網友在PTT發文表示，他們公司是在每個月20號發放當月薪水，若到月底有請假情形，就會從下個月薪資扣錢。不過這個月剛好年假從20號開始，他在茶水間恰逢人資，就順便問對方「這個月薪水怎麼發？」對方回應「會問看看老闆，如果延後到過年發放也不好」。
結果一回到辦公室後，人資就到處抱怨「一堆人問薪水會不會提早發，怎麼可能會提早發，這樣會造成老闆的困擾，而且1月放假很多天，實際上只做半個多月，憑什麼員工提早拿錢」。
這讓原PO不滿表示「我們平常就是20號領錢，也是只有做20天就領一個月薪水，不懂人資的邏輯。我待過幾間公司幾乎都不會欠過年，薪資都提早發放，朋友的公司也都是會過年前發薪水，加上過年本來就比較容易用到錢，因此不懂人資為什麼態度要這樣」，最後他疑惑「大家公司的發薪日如果卡到過年，都是怎麼發的呢？」
對此，網友們回應「只要發薪日見紅就是提前到最近的一天上班日，不延後發薪是基本吧，如果馬虎處理，很傷員工的心的」、「通常過年當月是特例會提早發，就算不提早發，老闆和人資應該要提早公布，而不是等被問了才來編理由」、「有良心的公司發薪日遇到假日就會提前發」、「遇假日都提早發的吧！尤其欠過年這種是多想被員工討厭？」、「正常都會提早發，薪資只能提前不能延後吧」。
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