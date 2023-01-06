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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

月薪破6萬！他問「開公車是不是好選擇？」 內行人提1點反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
網友們討論「公車司機」是不是個滿好的職業選擇。 示意圖／聯合報系資料照片
網友們討論「公車司機」是不是個滿好的職業選擇。 示意圖／聯合報系資料照片

各行各業都有辛苦的地方，有些人希望是從事有興趣的工作，但也有人是追求高薪的待遇。今（6）日一名網友在網路上發文，詢問大家「開公車是不是個好選擇？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友提到載人要承擔的壓力很大。

今日一名網友在PTT上以「開公車是不是個不錯的選擇？」為題發文，原PO提到高中時很常搭某路線的末班車，漸漸地跟司機混熟了，因此聊到薪資待遇的話題。對方透露到台北開客運一個月大概有5、6萬，如果是跑車次比較多的熱門路線，月薪還可以達到7、8萬。

原PO認為公車司機這份工作，除了上廁所比較不方便之外，其實也算是一個不錯的職業選擇，不用像大貨車司機需要凌晨跑車，對內還不用面對同事，頂多上班時有些乘客會想找話題聊天。在貼文的最後，原PO也好奇詢問大家，「有掛嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很累啊！路上狀況一堆，還要閃機車」、「你知道為什麼車後永遠寫誠徵司機嗎？」、「你有在上下班時段搭過塞滿人的公車嗎？」、「三寶很多，其實很難開」、「還不如去開照軌道跑的交通工具」、「要去可以不用管客訴的公司開，不然被投訴魔人纏上，你會覺得很不爽」。

也有內行人提到，公車司機除了要負責車上乘客的安全，在台灣開公車的壓力也很大，「寧願載貨也不要載人，開公車的壓力大多了」、「我是認為壓力會很大」、「如果非要選載人的，不如選國道客運」、「台灣這種用路環境，開公車根本行走炸彈，你還可能多一條業務過失」、「精神壓力很大喔」。

PTT 高薪 國道客運

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