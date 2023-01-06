快訊

大陸入境旅客定序 BA.5.2、BF.7居多 有少數BA.5.1

藝人小甜甜控夫家暴 士檢偵結依傷害罪起訴

影／終於現身！邱莉莉駁失聯回應賄選疑雲：絕對禁得起考驗

任職40年同事將退休！公司要每人付1千辦歡送會 他氣炸：憑什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，公司一位待了40年的大前輩即將退休，公司要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼。示意圖/ingimage
一名網友表示，公司一位待了40年的大前輩即將退休，公司要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼。示意圖/ingimage

春節將至，不少人會選在這期間轉職、退休，不過就有名網友表示，公司一名待了40年的大前輩即將退休，公司要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼，怒轟「憑什麼？」。

該名網友在PTT指出，公司近期有位資歷40年的前輩要退休，結果公司財務小姐卻詢問他「要不要出一千元一起幫忙辦歡送會」，並解釋該筆錢的項目包含飯錢及合資買禮物的費用，令他相當傻眼，原po認為辦歡送會的錢應是公司提供，怎會要求同事幫忙。

文章曝光，許多網友們也不認同該公司的做法，「那天請假不要出席，不要花錢」、「公司辦的還要員工出，有沒有這麼難看」、「一起奮鬥的同事就算了，領更多錢的長官退休還要我出錢？」、「問福委會啊，連福委會都不出就別講了」、「什麼爛公司，歡送會還要同仁出錢」。

另外有些網友表示，一般都是要退休的人請大家，「照理說是離職的人要請客吧」、「有些退休前輩會送回禮，我爸之前跟同事一人2500合資送公司協理退休禮物。然後協理回送每個人快6000的禮盒」、「以前遇過的主管退休都自己請客」。

不過，也有人持不同意見，認為財務小姐僅是詢問意願，若不想參加可拒絕，並建議原po將心比心，「你同事為公司打拚四十年，出個一兩千也在叫，等你退休沒人鳥你」。

退休

延伸閱讀

斷人財路？蔡阿嘎試吃嘉義4家「難吃雞肉飯」掀戰 粉絲憂安危

拉鍊下什麼都沒穿！「護理女神」機內6秒裸拍 粉絲直盯：太大膽

結婚辦流水席就是Low？ 他曝驚人景象：烤全羊、整隻黑鮪魚現切

過年要發12包紅包＋孝親費得花5.6萬 她焦慮問：是陋習嗎？

相關新聞

當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

每到歲末年終，所有員工最期盼的就是尾牙和年終獎金，尤其年終獎金更是讓人期待老闆會給多少，但通常幾家歡樂幾家愁，就有一名女網友表示自己以為做越久，年終領越多，沒想到卻事與願違，甚至還得知公司所謂的年終內幕，讓她相當崩潰。

任職40年同事將退休！公司要每人付1千辦歡送會 他氣炸：憑什麼？

春節將至，不少人會選在這期間轉職、退休，不過就有名網友表示，公司一名待了40年的大前輩即將退休，但公司卻要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼，怒轟「憑什麼？」。

預防捲夾危害...今年起數值控制車床須登錄 違者最高罰200萬

捲夾傷害事故時有所聞，為保障工作者作業安全，阻絕不安全金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機流入國內市...

羨慕長榮海運員工被錢砸！男領29K怕過年父母問1事 網超有感

日前長榮海運再度「被錢砸醒」，以基層員工月薪4至5萬元計算，考績好的人約領到45個月年終獎金，消息一出引發同集團的長榮航勤不滿，紛紛抗議自己年終僅領1個月，發動「合法集體請假」癱瘓地勤作業。一名網友看到長榮年終很羨...

跨域就業津貼助青年勇敢謀職 減輕支出還晉身科技新貴

8年級生的社會新鮮人「小葉」，退伍雖有短暫工作經驗，卻對未來茫然，經勞動部朴子就業中心水上就業服務台媒介，到南台灣半導體...

年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網友反支持：賺到流油

需要在意同儕眼光嗎？有網友分享自己未來職涯的打算，但也憂心會被友人嘲笑。然而文章一出，網友們反而表態支持，並鼓勵原PO勇敢嘗試，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「月收入真的可以到10w以上，而且很穩定」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。