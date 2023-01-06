任職40年同事將退休！公司要每人付1千辦歡送會 他氣炸：憑什麼？

春節將至，不少人會選在這期間轉職、退休，不過就有名網友表示，公司一名待了40年的大前輩即將退休，公司要求員工們各掏1千元來舉辦歡送會，讓他相當傻眼，怒轟「憑什麼？」。

該名網友在PTT指出，公司近期有位資歷40年的前輩要退休，結果公司財務小姐卻詢問他「要不要出一千元一起幫忙辦歡送會」，並解釋該筆錢的項目包含飯錢及合資買禮物的費用，令他相當傻眼，原po認為辦歡送會的錢應是公司提供，怎會要求同事幫忙。

文章曝光，許多網友們也不認同該公司的做法，「那天請假不要出席，不要花錢」、「公司辦的還要員工出，有沒有這麼難看」、「一起奮鬥的同事就算了，領更多錢的長官退休還要我出錢？」、「問福委會啊，連福委會都不出就別講了」、「什麼爛公司，歡送會還要同仁出錢」。

另外有些網友表示，一般都是要退休的人請大家，「照理說是離職的人要請客吧」、「有些退休前輩會送回禮，我爸之前跟同事一人2500合資送公司協理退休禮物。然後協理回送每個人快6000的禮盒」、「以前遇過的主管退休都自己請客」。

不過，也有人持不同意見，認為財務小姐僅是詢問意願，若不想參加可拒絕，並建議原po將心比心，「你同事為公司打拚四十年，出個一兩千也在叫，等你退休沒人鳥你」。

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