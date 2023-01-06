當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

每到歲末年終，所有員工最期盼的就是尾牙和年終獎金，尤其年終獎金更是讓人期待老闆會給多少，但通常幾家歡樂幾家愁，就有一名女網友表示自己以為做越久，年終領越多，沒想到卻事與願違，甚至還得知公司所謂的年終內幕，讓她相當崩潰。

這名女網友在Dcard寫道自己在一家公司待了8年，而且還是主管職，每一年的年終獎金都給得不多，都不到半個月的薪資，到了第4年、第5年大約1萬2左右，但她相信只要做越久會領得越多，沒想到第6、第7年卻讓她失望了。

原PO說第6和第7年的年終獎金竟然還是和第4年一樣差不多1萬2，她事後跑去問比較資深的老鳥，才得知公司所謂的「年終」其實就是拿員工的特休換現金，讓原PO聽了非常傻眼。

不少人看了紛紛勸原PO趕緊換工作，「妳這還能做八年，妳是活佛轉世？」、「妳人也太好，這樣還做得下去？」、「8年主管職…年終才這樣是已經腳麻跑不了嗎？佛心員工欸」、「一個月以上叫年終，半個月至少可以說我年終半個月，不到半個月一律叫大紅包」、「妳這種根本不叫主管職吧，充其量大概就領班的工作而已，不然怎這種年終」、「我剛入職3個月都領的比這個多」。

還有網友分享自己的年終數目，「我剛入職3個月都領得比這個多」、「我工作7年，飯店業，都在1萬內」、「我12月才入職，年終都有6000多了」、「我們公司保底1個月」、「我9月入職年終4萬，當時我懷疑會計出包了」、「還好啦，我們公司是強制在年底結算前休完特休，年終獎金從來沒發過」。

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