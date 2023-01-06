快訊

一張圖看高層極渦 鄭明典：現在維持明顯偏強狀態

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

聯合新聞網／ 綜合報導
每到歲末年終，公司給多少獎金總是熱門話題。聯合報系資料照
每到歲末年終，公司給多少獎金總是熱門話題。聯合報系資料照

每到歲末年終，所有員工最期盼的就是尾牙和年終獎金，尤其年終獎金更是讓人期待老闆會給多少，但通常幾家歡樂幾家愁，就有一名女網友表示自己以為做越久，年終領越多，沒想到卻事與願違，甚至還得知公司所謂的年終內幕，讓她相當崩潰。

這名女網友在Dcard寫道自己在一家公司待了8年，而且還是主管職，每一年的年終獎金都給得不多，都不到半個月的薪資，到了第4年、第5年大約1萬2左右，但她相信只要做越久會領得越多，沒想到第6、第7年卻讓她失望了。

原PO說第6和第7年的年終獎金竟然還是和第4年一樣差不多1萬2，她事後跑去問比較資深的老鳥，才得知公司所謂的「年終」其實就是拿員工的特休換現金，讓原PO聽了非常傻眼。

不少人看了紛紛勸原PO趕緊換工作，「妳這還能做八年，妳是活佛轉世？」、「妳人也太好，這樣還做得下去？」、「8年主管職…年終才這樣是已經腳麻跑不了嗎？佛心員工欸」、「一個月以上叫年終，半個月至少可以說我年終半個月，不到半個月一律叫大紅包」、「妳這種根本不叫主管職吧，充其量大概就領班的工作而已，不然怎這種年終」、「我剛入職3個月都領的比這個多」。

還有網友分享自己的年終數目，「我剛入職3個月都領得比這個多」、「我工作7年，飯店業，都在1萬內」、「我12月才入職，年終都有6000多了」、「我們公司保底1個月」、「我9月入職年終4萬，當時我懷疑會計出包了」、「還好啦，我們公司是強制在年底結算前休完特休，年終獎金從來沒發過」。

Dcard 年終獎金

延伸閱讀

金融業尾牙 吹小而美風潮

羨慕長榮海運員工被錢砸！男領29K怕過年父母問1事 網超有感

放大年終獎金 國泰世華銀行提「狡兔三窟理財術」

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

相關新聞

當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

每到歲末年終，所有員工最期盼的就是尾牙和年終獎金，尤其年終獎金更是讓人期待老闆會給多少，但通常幾家歡樂幾家愁，就有一名女網友表示自己以為做越久，年終領越多，沒想到卻事與願違，甚至還得知公司所謂的年終內幕，讓她相當崩潰。

預防捲夾危害...今年起數值控制車床須登錄 違者最高罰200萬

捲夾傷害事故時有所聞，為保障工作者作業安全，阻絕不安全金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機流入國內市...

羨慕長榮海運員工被錢砸！男領29K怕過年父母問1事 網超有感

日前長榮海運再度「被錢砸醒」，以基層員工月薪4至5萬元計算，考績好的人約領到45個月年終獎金，消息一出引發同集團的長榮航勤不滿，紛紛抗議自己年終僅領1個月，發動「合法集體請假」癱瘓地勤作業。一名網友看到長榮年終很羨...

跨域就業津貼助青年勇敢謀職 減輕支出還晉身科技新貴

8年級生的社會新鮮人「小葉」，退伍雖有短暫工作經驗，卻對未來茫然，經勞動部朴子就業中心水上就業服務台媒介，到南台灣半導體...

年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網友反支持：賺到流油

需要在意同儕眼光嗎？有網友分享自己未來職涯的打算，但也憂心會被友人嘲笑。然而文章一出，網友們反而表態支持，並鼓勵原PO勇敢嘗試，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「月收入真的可以到10w以上，而且很穩定」。...

後疫情時代布局台灣 GSK擴大徵才

繼德國默克大規模投資台灣、莫德納在台設立公司並合作mRNA與流感疫苗臨床試驗，英國藥廠葛蘭素史克（GSK）台灣分公司今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。