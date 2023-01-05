預防捲夾危害...今年起數值控制車床須登錄 違者最高罰200萬

捲夾傷害事故時有所聞，為保障工作者作業安全，阻絕不安全金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機流入國內市場，職安署規定，今年起製造者或輸入者應將該機械送經國內外認證機構完成驗證，確保其符合CNS 15883或ISO 23125車削機國家標準或國際標準，並辦理資訊申報網站登錄及張貼安全標示，取得邊境管制輸入通關證號代碼後，才可以產製運出廠場或輸入國內市場。違者最高處200萬元。

勞動部表示，金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機，及加工中心機為金屬車削或銑製作業常用工具機，因使用不當或未設置安全門連鎖裝置，造成捲夾傷害事故屢有所聞。

為預防職災，勞動部依職安法第7條於2021年4月29日公告指定金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機自今年起應符合安全標準、辦理資訊申報網站登錄及張貼安全標示，製造者或輸入者如有違反，最高可處200萬元罰鍰，並且可要求採行限期回收或改正等措施。

勞動部進一步說明，未來也將對金屬材料加工用的數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機之生產廠場或倉儲場所，一併啟動產品監督及後市場查驗作為，防止不合格或未完成資訊申報網站登錄者使用安全標示，造成混淆，對違反規定者，最高處30萬元罰鍰，並要求限期改正、回收或銷毀等應有之作為，落實防堵不安全產品進入勞動職場。

對於取得登錄的金屬材料加工用之數值控制車/銑/搪床、聯製機及加工中心機，民眾可至職安署「機械設備器具安全資訊網」(網址：https://tsmark.osha.gov.tw)查詢合格資訊，以供識別，並確實於購置選用時確認安全標示，讓工作者操作安全更有保障。

商品推薦