羨慕長榮海運員工被錢砸！男領29K怕過年父母問1事 網超有感

日前長榮海運再度「被錢砸醒」，以基層員工月薪4至5萬元計算，考績好的人約領到45個月年終獎金，消息一出引發同集團的長榮航勤不滿，紛紛抗議自己年終僅領1個月，發動「合法集體請假」癱瘓地勤作業。一名網友看到長榮年終很羨慕，反觀他年滿30歲僅領29K薪資，甚至沒年終，只領到一袋開工紅包，大嘆自己「一事無成！」

一名男網友在Dcard發文表示，最近被長榮海運員工領45個月年終的消息「傷到了」，他透露自己剛滿30歲，工作薪資不盡人意，目前還領大學新鮮人會領的29K月薪，而且自己根本沒年終獎金，只有一袋開工紅包。

該名男網友說道，每次過年時，親戚家人都會圍過來問候，這時最怕他們問「過得好不好？」，他沮喪地說自己一事無成，「不曉得有沒有人跟我一樣？我們一起取暖好不好」。

貼文一出湧入許多網友安慰，「比較沒啥意義，永遠都有更高薪的人存在，你很棒了」、「當你什麼都沒有的時候可以想想，你還有健康的身體」、「你不是一事無成，只需要換間公司」、「我35歲，月薪29K實領27K，無房無車母胎單身，你還年輕機會比我多」。

有網友則認為，如果有轉職或進修的機會一定要把握，得想辦法提升自己的薪水待遇，「我沒放棄人生，只是現在的我想要偷閒一下，下班一樣進修累積自己的能力，但知道自己要什麼，也知道人生還很長，沒有必要急在這一刻」、「我30多歲離職前也有想過自己很差勁，但離職後會檢討為何要離職，就是自己想太多，如果你需要經濟來源又有顆挑戰的心，只能透過在職進修，否則一切都是空談」。

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