跨域就業津貼助青年勇敢謀職 減輕支出還晉身科技新貴
8年級生的社會新鮮人「小葉」，退伍雖有短暫工作經驗，卻對未來茫然，經勞動部朴子就業中心水上就業服務台媒介，到南台灣半導體科技大廠擔任製程技術員，運用「跨域就業津貼」專案，申請每月6成租屋津貼補助，減輕經濟負擔，晉身科技新貴。
家住水上鄉的小葉，畢業南台科大電子工程系，退伍後因為想要邊工作邊幫父母務農，只選擇住家附近工作，無形中自我設限工作機會範圍，他曾短期從事食品廠包裝工作，不知道未來就業方向，他到水上就服台謀職，就服員沈小姐關懷他就業狀況，深入懇談，鼓勵他找有興趣結合所學的工作。
「原來到外地工作，可申請租屋補助，讓我勇敢跨域尋職！」小葉希望有機會到科技公司任職，就業中心推介他到南科科技廠，順利錄取製程技術員，就服員沈小姐考量小葉上下班通勤距離遙遠，又是社會新鮮人有經濟壓力，協助申請「跨域就業津貼」，補助在外租屋6成費用，讓他無後顧之憂，逐漸在新公司站穩腳跟。
朴子就業中心主任吳明軒說，不少出外地工作求職朋友，擔心工作薪水要負擔一大半在租屋，甚至交通上，勞動部推動「跨域就業津貼」，適用對象為18至29歲初次尋職青年、連續失業滿3個月或非自願性離職的民眾。
只要經過公立就服機構的推介到離家30公里外的地點工作，每月可補助1至3千元的交通費；如果有租屋需求，可申請每月6成房租 (最高5千元)、最長12個月的津貼補助；如有搬家需求，最高核實補助3萬元，計畫詳情可撥（05）3621632朴子就業中心洽詢。
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