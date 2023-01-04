快訊

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查

年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網友反支持：賺到流油

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友憂心會被朋友嘲笑，所以在選擇工作類型上很是猶豫。示意圖／ingimage
一名網友憂心會被朋友嘲笑，所以在選擇工作類型上很是猶豫。示意圖／ingimage

需要在意同儕眼光嗎？有網友分享自己未來職涯的打算，但也憂心會被友人嘲笑。然而文章一出，網友們反而表態支持，並鼓勵原PO勇敢嘗試，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「月收入真的可以到10w以上，而且很穩定」。

一名網友在Dcard發文，表示自己因為學業關係，接觸了運動醫學，但成績念醫科稍微有點勉強，因此正思考是否可嘗試外公過去曾從事的行業，「雖然不能取代醫療，但是也確實在很多方面滿有幫助」。

原PO指出，外公在外婆過世前，在鹿港有一間國術館，自己只要受傷或是筋骨不舒服的時候，都會找外公幫他拔罐、撥筋。「外公很溫柔也很木訥，他總是會一邊處理一邊跟我（或是跟其他客人）解釋為什麼他會這樣處理」、「雖然小時候不是全部都聽得懂，但我一直都覺得這項技藝很特別」。

且因為原PO外公很受鄰里敬重，所以原PO家人很支持他往這個方向走。但原PO認為，生活中很少會見到年輕的撥筋師傅，也曾有同學開了帶偏見的玩笑話，「當時聽到內心滿介意的」，擔心朋友的眼光，原PO因此詢問「會覺得年輕人做這個很怪嗎？」

對此，網友們皆留言支持原PO，表示「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「很好啊，我常常去給人家按，覺得他們真的超厲害，怎麼會這樣揉一揉、捏一捏，緊繃的肌肉瞬間就好了」、「剛剛才從國術館離開，現在年輕師傅真的很多」、「賺得到錢比較重要，許多整骨／撥筋的工作室，有口碑的，都賺到流油，半小時1000~1500，都很低調的賺」。

也有網友分享，表示友人也是從事相同行業，「問他很多筋骨酸痛的知識，他都侃侃而談」，並說友人「月收入真的可以到10w以上，而且很穩定，只不過他們老闆訓練很嚴，基本功也會很辛苦，但是熬過去就好了」、「如果你真的想去，不用擔心別人眼光，可以做自己認同的工作很好！」

月收入 職涯

延伸閱讀

工程師男友月入12萬零存款 1習慣讓她打消結婚念頭：讓我卡那麼久

覺得媳婦花兒子錢…婆婆討要名牌包 她出1絕招被讚爆

交往6年堅持對女友超摳！他語出驚人：不想幫別人養老婆

7旬婦病情惡化急call家屬 友人見好轉噴「1句話」醫嘆不演了

相關新聞

年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網友反支持：賺到流油

需要在意同儕眼光嗎？有網友分享自己未來職涯的打算，但也憂心會被友人嘲笑。然而文章一出，網友們反而表態支持，並鼓勵原PO勇敢嘗試，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代」、「月收入真的可以到10w以上，而且很穩定」。...

後疫情時代布局台灣 GSK擴大徵才

繼德國默克大規模投資台灣、莫德納在台設立公司並合作mRNA與流感疫苗臨床試驗，英國藥廠葛蘭素史克（GSK）台灣分公司今天...

在尾牙前夕衝動離職 男後悔怨：要待業到年後了

最近是尾牙旺季，有些上班族正在等領完年終獎金後，就另尋他路。不過日前有位網友很懊悔「在年底亂離職，結果待業了2個月」，他大嘆「薪水快不夠了，撐到年後會比較好找工作嗎？」

擔心未來職涯茫茫 調查：逾八成上班族曾算過命

處於疫情年的大環境，經濟前景混沌不明，上班族擔心未來職涯茫茫，不少人會想找命理師指點迷津。根據yes123求職網今（4）...

上班族兔年願望 最盼望加薪、有好工作、遇到佛心頭家

yes123求職網今（4）日發布「勞工兔年願望與職場命理調查」，結果顯示，上班族的兔年職場願望，在可複選情況下，有52....

公司月薪分3次給正常嗎？ 網一看大驚：感覺快倒了

許多上班族工作最期待的一刻，莫過於發薪日當天，不過日前有位網友指出，他公司會月中發一筆薪水，到下個月才會再發剩下的底薪，而且還要等到過了第二個月，才能拿到加班費跟獎金，令他好奇「公司月薪分3次給，會很奇怪嗎？」對此，多數網友認為「通常會這樣做公司的都是在逃稅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。