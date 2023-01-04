後疫情時代布局台灣 GSK擴大徵才

繼德國默克大規模投資台灣、莫德納在台設立公司並合作mRNA與流感疫苗臨床試驗，英國藥廠葛蘭素史克（GSK）台灣分公司今天也宣布，將擴大徵才，預計2到3年內召募近百人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球逾3年，台灣在疫情期間經濟逆勢成長，看準台灣經濟在後疫情時期表現亮眼，跨國企業紛紛搶進布局台灣，其中包括生技製藥業。

莫德納去年9月在台設立公司後，12月進一步宣布，將把最新的mRNA醫學帶來台灣市場，並爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，台灣是目前亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，今年3月會有初步數據。

GSK深耕台灣今年邁入第44個年頭，目前台灣分公司員工約300人。GSK與法國製藥廠賽諾菲（Sanofi）兩藥廠聯手的次世代新冠疫苗加強劑VidPrevtyn Beta疫苗於日前獲歐盟核准。

GSK今天召開記者會宣布，將大舉招募新血。GSK醫藥部處長鮑鵬文會後接受媒體聯訪表示，VidPrevtyn Beta疫苗甫通過歐盟核准，申請進入台灣的時程仍有待商榷，目前還在全球母公司決策層中商議，將考量全球商業佈局擬定策略，台灣分公司尚無相關訊息。

GSK台灣總經理余慧明致詞時指出，預計2到3年內召募近百位新員工，員工將享有包括每月第三個週五下午彈性放假、免費給予員工與家屬疫苗接種和體檢服務等員工福利。

余慧明並提及，現在台灣分公司女性比超過5成，女性經理級以上的主管更高達5成8，整體員工來自世界8國，積極培養員工跨國合作的能力，不僅在台工作，亞太、歐美等地都有發展機會。

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