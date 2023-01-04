在尾牙前夕衝動離職 男後悔怨：要待業到年後了

最近是尾牙旺季，有些上班族正在等領完年終獎金後，就另尋他路。不過日前有位網友很懊悔「在年底亂離職，結果待業了2個月」，他大嘆「薪水快不夠了，撐到年後會比較好找工作嗎？」

一名網友以「待業兩個月了，真的不要在不適合的時間離職」為題，指出他在去年11月生日時離職，原以為離開會亂罵人的主管，是給自己的生日禮物，沒想到一路待業到現在。

原PO接著表示，雖然他後續有到某公司擔任「客服行政」，但沒想到該公司狀況不佳，讓他馬上辭職，現在卻面臨「求職網站職缺很少」的情形，讓他大嘆「不知道是不是很多人忙著要放年假，連投遞業務缺都被已讀不回了」。

他難過指出「我的薪水也快不夠了，撐到年後會比較好找工作嗎？本來以為公司都知道很多人會拿了年終就走，所以資方會早點找人，但我想錯了」。

對此，很多人安慰他「不要覺得提前離職怎麼樣，既然都已經過來了，那就往未來看」、「真的不要裸辭！我去年初剛換工作，換新工作期間新老闆還給我一個月個假期，新工作到現在一年了，陸續還有獵頭來問我要不要換工作」、「可以先做兼職或計時人員，等年後職缺開比較多再應徵」、「你怎麼覺得公司會提前找人，他們又不會通靈，哪知道什麼職務的人會辭職」、「別慌，提出離職一定是因為當下受不了了，何必待在不合適的環境折磨自己呢？工作的事情別擔心，只要你肯做，超商、作業員這類都能臨時去打打工，邊打工邊尋找自己喜愛的工作就好」。

商品推薦