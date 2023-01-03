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公司月薪分3次給正常嗎？ 網一看大驚：感覺快倒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，他公司的薪資不會每月一次入帳，而是分三次發放。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友指出，他公司的薪資不會每月一次入帳，而是分三次發放。示意圖／聯合報系資料照片

許多上班族工作最期待的一刻，莫過於發薪日當天，不過日前有位網友指出，他公司會月中發一筆薪水，到下個月才會再發剩下的底薪，而且還要等到過了第二個月，才能拿到加班費跟獎金，令他好奇「公司月薪分3次給，會很奇怪嗎？」對此，多數網友認為「通常會這樣做公司的都是在逃稅」。

一名網友在PTT發文表示，他的公司在月中會先發一筆薪資，包含當月出勤到月中的底薪，第二筆薪資會在下個月初發放，是剩餘的底薪，等到過了第二個月初才會發放第三筆薪資，是包含之前的加班費跟獎金，也就是一個月的薪資總共分成3次發放，讓他抱怨「第一次遇到薪水分這麼多次發的，差點翻臉。公司的月薪分3次給會給奇怪嗎？」

對此，多數網友認為「公司在避稅」，指出「這很奇怪，如果公司沒有倒閉的潛在風險就算了，但感覺是要倒閉了」、「公司沒賺錢，所以只好用各種方法省錢」、「應該是傳統產業，他們都這樣保持現金流」、「是不是快倒了，感覺現金流出問題，下次應該是發不出薪水了」、「快倒了吧，我除了過年那個月可能分開給以外，從來沒遇到過」、「感覺這種公司隨時要倒」。

但也有網友認為月薪分多次發放很正常，指出「有些公司會擔心員工一次發放就花光，所以才要分開給，我在傳產當主管，很多人需要預支薪水的，這樣現金流很正常啊」、「很正常，特別是傳產容易這樣給薪，很多員工是靠借貸過日子的，如果一拿到錢就會全花光，通常還沒到發薪日就要預支，所以公司不是有問題，是遷就那些月光族才這樣發放」、「我們公司也是分月初跟月中發放」。

PTT 薪水

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