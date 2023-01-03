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面試官問「有沒有經濟壓力」用意何在？ 知情人警告：不太妙

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示面試時經常被問「有沒有經濟壓力」，她不解此問題用意為何。示意圖／ingimage
有網友表示面試時經常被問「有沒有經濟壓力」，她不解此問題用意為何。示意圖／ingimage

面試時經常會被問到經歷、背景等，但有網友發現，有些公司還會特地詢問「有沒有經濟壓力」，讓她不知該怎麼回答，許多職場前輩見狀提醒，會這樣問的公司通常不妙。

一位正在求職的女網友於Dcard分享，她最近在面試時發現，多數大公司都會問「有沒有經濟壓力？」讓她十分好奇為何麼人資們要問這個，另外應該如何回答比較好。

許多有經驗的網友解答，「有經濟壓力不容易離職」、「有經濟壓力才可以多多加班操死妳」、「我們公司的HR也會問有沒有貸款、有沒有租屋、通勤時間多長，聽他們是說經濟壓力大=需要努力工作，通勤時間長=可能做久了懶了就離職了」、「我也被HR問過，我就反問難道這邊很缺人嗎？然後我就被刷掉了」。

因此網友建議這樣回答，「這就場面話呀，一定要回答有嘛」、「我都回答壓力超大，上有兩老下有兩小，房貸信貸車貸都貸滿，很需要這份工作」、「還是說妳回答，沒有特別大的經濟壓力，但對於未來有一定理財規劃，因此才想積極應聘這份工作」。

不過也有人提醒，要小心會這樣問的公司，「會這樣問的單位也不太妙」、「我自己的經驗也是覺得會這樣問的不是ok的公司」、「通常是壓力大的部門，綁人綁很兇」、「我遇過的是薪資開不高，然後說『你應該沒有經濟壓力吧？』藉此要我接受低薪」。

職場 求職 面試 薪資 Dcard

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