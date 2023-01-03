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領完年終秒提離職很絕嗎？ 老鳥聞言笑了：妳還太年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
有女員工計劃領完年終後提離職，卻擔心惹主管和同事不滿。示意圖／ingimage
有女員工計劃領完年終後提離職，卻擔心惹主管和同事不滿。示意圖／ingimage

年後有不少民眾準備換工作，近日就有網友表示，預計等吃完尾牙、領完年終獎金就馬上提離職，但又擔心被主管和同事閒言碎語或刁難，許多職場前輩聞言不禁笑說「妳還太年輕了」。

一名入社會不久的年輕女員工於Dcard發文請教，她已經在職近一年，最近想離職，預計在吃完尾牙隔天領到年終後就提出，並告知主管最後上班日，雖然按照勞基法只要在離開前10天告知即可，但她擔憂此舉會被公司同事說閒話，「職場氣氛不太好，主管會帶頭排擠同事」，因此發文詢問這樣做是否妥當。

多數網友皆勸她不用管同事看法，「都要離職了妳還管那邊的人做啥？感覺妳很年輕，離職之後，這些人事物對未來妳的來說比一粒沙還微不足道」、「不用有罪惡感，身心最重要」、「新人有愧疚感很正常，等妳磨練久就沒什麼感受」。

還有人提醒，要小心公司藉其他名義苛扣薪水，「有些見笑轉生氣的公司，可能會用奇怪的名義從妳下個月薪水扣回來」、「預告期要留文字紀錄，如果公司提前要妳離職也是要把薪水給滿+視同資遣」、「勞工局是妳的好朋友！有疑慮就打電話請他們出馬」。

離職 年終獎金 薪水 職場

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