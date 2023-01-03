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員工想吃顆蛋遭拒…她批老闆太摳 網見真相：得了便宜還賣乖

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，老闆連一顆荷包蛋都不願意讓員工吃，非常小氣。圖片來源／ingimage
網友抱怨，老闆連一顆荷包蛋都不願意讓員工吃，非常小氣。圖片來源／ingimage

你工作的地方有供餐或提供餐費嗎？有網友近日發文表示，打工處餐廳的老闆大聲斥責員工吃店裡荷包蛋的行為，抱怨老闆太「摳門」。不過，其實老闆有提供正職員工100元餐費，網友不僅不挺原po，還反嗆「不要得了便宜還賣乖」。

近日有網友在Dcard發文表示，自己打工的鐵板燒餐廳今年起換老闆，新老闆從去年（2022）底開始就會到店學習並幫忙。原po抱怨，老闆根本是「來亂的」，而元旦當天生意好，忙到沒時間吃中餐，一名正職的姐姐要炒菜師傅煎1顆荷包蛋給她，結果被老闆聽到，遭大聲斥責：「已經補貼100塊當員工餐費了，大家都吃各自的」。

原po表示當下非常錯愕，直言新老闆太摳門，反觀舊老闆在假日時都會買便當給大家，不論正職、工讀生都有份，平日師傅則會自己炒菜，讓大家一起吃飯。他指出，自己是工讀生，上班時有餐費補助50元，但仍覺得老闆太小氣：「不太懂其他地方會不會這麼…摳？」

貼文一出，網友幾乎一面倒力挺新老闆：「其實我覺得新老闆沒有錯，只是舊老闆人超好，換新的後員工心裡覺得有落差」、「為什麼搞的好像員工才是老闆，老闆做正常的事情還要被員工罵」。不少網友也羨慕有提供餐費：「如果是一般上班地方根本沒在補助餐費」、「都有餐費補助了還想怎樣啊，很多打工應該是沒有這個東西的，不要得了便宜還賣乖」。

網友也說，員工要求吃蛋的情況絕對不是個案，也絕對不會只有一次：「員工有5人，每人每餐1顆，累積上來1個月有多少」、「店不是自己開的，雖然只是1顆蛋，但好像沒把老闆當回事，連禮貌詢問都沒有…前老闆人很好，但不代表可以隨便當自己家耶」。

但也有網友認為老闆的確很小氣：「對員工來說感覺真的很差，摳門的老闆容易提高離職率」、「1個雞蛋才也6元而已，老闆摳成這樣」、「這種心態當老闆餐廳遲早會倒」。

雞蛋 Dcard 餐飲業

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