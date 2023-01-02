台灣習慣給年終卻不談年薪 網曝關鍵：主動權在資方
近來長榮航勤不滿辛苦工作，卻只領到1個月年終，集體於元旦連假休假抗議，有網友就質疑，為何台灣企業不像國外一樣早早就談定年薪，反而要沿用年終獎金的概念，導致員工失去保障。
一位PTT網友鑑於近日長榮航勤的抗議聲浪指出，通常國外企業都會先談定年薪，例如一年15、16個月等，這樣員工一開始就會知道自己努力一年能拿多少回報，相比之下，年終獎金沒有保底，像是公司施捨給員工的，因此他十分不解台灣企業為何仍普遍採用「年終獎金」的概念。
眾多網友直指，「因為年終可以不給」、「代表主動權在老闆手上呀」、「因為可給資方最大彈性，不想給就沒有」、「穩定年終要像金融體系的國營單位才可能」、「用年終對員工的控制力比較強」、「發之前裁你可以省一筆」。
不過也有網友認為先談定年薪未必較好，「其實就是年薪直接除以14就是月薪，再多兩個月當你年終」、「年薪也只是保底，說不定他們合約就是談13個月啊」、「常規的月薪會有很多潛在成本，如勞健保等等」。
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