新的一年告別說話壞習慣！別假裝禮貌 反踩中這5種職場地雷用語

摘要 1. 生活上常見、壞的表達方式，也就是被動式攻擊用語，包含：「溫馨提醒」、「別誤會，但...」、「如果那是你想要的」……等等。 2. 多達70％的美國上班族，正歷經「被動式攻擊」，這不僅會增加員工壓力，更會促使其只做最低限度的工作量，損害生產力。 3. 演講與溝通專家鮑伊（John Bowe）指出，即使並非有意，但不清不楚的行為，容易產生被動式攻擊，讓自己更不受尊重。

邁入2023年，一起跟不自知的說話壞習慣再見吧！

2022年，歐美職場上，除了大離職潮與安靜離職，其實還有一個趨勢持續發酵中——「被動式攻擊」（Passive Aggressive），指不直接或公開表達不滿，而以隱諱、間接的方式讓對方感到不舒服。

國際市場研究機構OnePoll於2022年底公布調查，發現疫情爆發以來，多達70％的美國上班族，正歷經前所未見嚴重的被動式攻擊。而且，企業培訓平台Go1的人資長洛南（Ashleigh Loughnan）解釋，這股風氣不僅影響公司文化，還會增加員工壓力，促使其只做最低限度的工作，也就是安靜離職，因此損害生產力。

不過，經常接受CNBC、紐約時報等各大外媒訪問的演講與溝通專家鮑伊（John Bowe）發現，其實被動式攻擊，不一定總是有意的。換言之，人們有時只是很難面對自己真實的情感，導致言行舉止含糊不清。

但，如果不直接傳達訊息，不僅無法有效解決問題、化解緊張，更糟的是，不清不楚的行為，容易讓其他人擅自猜想，因此讓自己更不受尊重。

鮑伊提醒，成功的溝通者，不僅會直接切中要點，同時還能避免使用惹惱對方的詞彙。

以下是職場上常見的被動式攻擊用語，雖然感覺禮貌，實則可能讓人感受到滿滿的不舒服！

1. 「溫馨提醒」（Just a friendly reminder）

鮑伊稱此為清嗓子。言下之意，就是以委婉的方式，試圖引起注意。但，這掩飾了你的要求，而且可能會讓對方覺得很嘮叨，甚至令人懷疑是否暗中責備、專橫跋扈。

其他類似的用語，包含：「根據我上一封郵件」、「不確定你是否收到了備忘錄或通知，但……」、「正如我之前提到的」。

更好的辦法，是請直說：「嘿，很抱歉再次打擾你，但我需要一個回應。」

2. 「別誤會，但……」（Don’t take this the wrong way, but…）

根據美國線上學習平台Preply調查，這是受訪者認為最糟糕的前三名被動式攻擊用語，原因是給人一種批判性、或者自認高人一等的負面感受。

然而，只要不粗魯，其實合理的批評不僅必要，有時反而有益。所以鮑伊提醒，說話前請先聚焦於要解決的問題，並提議：「請問現在方便講話嗎？有些事一直困擾著我，」或是「我很擔心你的表現，我們來聊聊。」

3. 「知道了」（Got it）

雖然只是想簡單表達收到了，但經常被解讀為意思大不同的諷刺版本：「閉嘴，我聽到了啦」、「你很煩，不要煩我」。而諷刺，是最明顯、且最傷人的被動式攻擊形式。

因此，如果心情不好，最好先檢查自己為何不開心，不要把不滿轉嫁其他人。「如果我看起來很不耐煩，我很抱歉。這項任務對我來說很難」、「我壓力很大，因為今天是任務截止日。」

4. 「我在等的那個任務做得怎麼樣了？」（how are we doing with that task I'm waiting for?）

放軟身段表達請求，看起來很禮貌，卻可能被當成變相威脅。職場上，明確說出需要什麼、何時需要，非常正常，所以不用假裝。

最好的方法是：坦誠相待。提醒對方最後期限，然後解釋失敗的風險：「明天我真的需要這個，否則客戶會很不高興。」

5. 「如果那是你想要的」（If that’s what you want to do）

根據線上學習平台Preply的調查，受訪者覺得這句話跟「別誤會，但……」類似，給人批判性、或者自認高人一等的負面感受。鮑伊補充，「如果那是你想要的」本身就帶有不贊成的意味。類似的被動式攻擊判斷，包括：「只是讓你知道一下」、「供日後參考」。

即使不同意，但較好的處理方式，是直接說出來，並表達自己為什麼疑慮。

資料來源：CNBC、Preply、talker news

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