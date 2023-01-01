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不理別人嘲「靠賣身上位」…OL公開諂媚上司 背後竟有明確目的

香港01／ 桃樂斯
一位網友表示，自己的一位同事很會諂媚上司，其他人都會在背後暗嘲她靠賣身上位。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，自己的一位同事很會諂媚上司，其他人都會在背後暗嘲她靠賣身上位。情境示意圖。圖／Ingimage

職場女性如果被人說「靠賣身上位」，心裡總會不好受，但如果是故意呢？早前有女實習生在討論區發文指，有女同事常用很嗲的聲音跟上司說話，又主動幫上司買早餐，連午餐會與上司一起吃飯。辦公室很多流言蜚語，同事都暗嘲她靠賣身上位。原PO有次跟該女同事說有關情況，沒料到對方坦言知道同事的目光，但毫不在意，更稱只要上司喜歡，又肯給機會就夠，更揚言反正日後成為他們的上司，大家都不能做朋友。原PO聽罷女同事「諂媚上司」的目的，雖覺得有理據，「但是我還是覺得有點奇怪」。

該名女實習生在Dcard討論區以「公司有同事好公開咁姣上司」為題發帖，指有同事會用很嗲的聲音跟上司說話，又會主動買咖啡早餐，午餐更和上司一起吃飯，辦公室裡有很多流言蜚語，同事們都暗調她是靠賣身上位。

原PO有次忍不住向該名女同事透露，公司其他同事看她不順眼，提醒她要隱晦些，沒料到對方居然坦言知道同事怎樣看她，但「他一點也不care」，直指只要上司喜歡又肯給機會上位，可以升職加薪沒有人會不想。該女同事續稱，反正日後會成為同事的上司，就不會跟她們做朋友，所以自己被孤立也是預期之內。原PO認為對方雖然說得好像很有道理，但自己還是覺得很奇怪。

有網友認為這是個人選擇，只要她不後悔，旁人亦沒有資格說什麼，「每個人都有不同價值觀，同事有不同看法很正常，他自己不後悔不介意就行」、「如果我是那個同事，上司又帥，其實我也會這麼做」、「職場決定無話絕對黑白對錯，但講佢是非班人的確係是非精」、「識人好過識字，誰不會擦上司鞋」、「勸你做實習生不要多嘴，拉自己進人家公司是非」。

有人則指出該同事從來沒有說過是賣身，只是她不是靠實力而已，「為什麼大家都覺得是出賣身體，雖然不是靠實力上位」、「其實他對回答從來沒說過他出賣身體，就算有也不關你的事，下班過回自己生活，沒興趣全部時間是沒有價值的事」；亦有人分享例子並指出諂媚上司沒有用，老闆才是關鍵人物，「諂媚上司？有本事連上司的上司都一起，直接進取諂媚老闆不好嗎？」、「我以前公司秘書就是這麼上位，現在公司任他怎麼樣，老闆交權給他」。

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文章授權轉載自《香港01》

職場 實習

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