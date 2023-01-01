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搞得像壞人！他借錢給同事卻得頻頻催討 眾人給1方法最保險

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨借錢給別人後，都得不斷催討才能將錢拿回來。 圖／ingimage
原PO抱怨借錢給別人後，都得不斷催討才能將錢拿回來。 圖／ingimage

人都會有急需用錢的時候，最快的方法就是向身邊的人借錢，但是「有借有還，再借不難」的道理人人都懂，卻不一定每個人都做得到。一名網友在PTT抱怨每次借錢給別人，都要頻頻催討對方還錢，讓他相當困擾。

原PO以「同事借錢要怎麼拒絕？」為題發文，他說自己借錢給不同同事，每次借出去後都要去催討，如果不催對方好像假裝忘記，催了又搞得自己像壞人，讓原PO無奈地說「我當初借錢也很豪邁啊」，他想問大家都怎麼拒絕借錢給同事？

貼文引起熱議，「什麼樣的同事會找人借錢？至少我是沒有遇過啦，可能我看起來很窮吧」、「借錢就先要有可能拿不回來的覺悟，沒這覺悟就別借，因為有很大機率是送出去、拿不回」、「會借錢的同事不要跟他往來」、「下了班就是陌生人了，自己家人都不一定借了」、「沒聽過站著借錢跪著討債嗎？」、「當做捐錢送愛心吧」、「就不借，拒絕很難嗎？」、「傻啊，這年頭欠錢的最大」。

還有人給予意見，「其實應該是借錢當下就要講好怎麼還款」、「反過來先跟他借」、「就直說沒錢啊薪水都上繳，還在跟父母拿零用錢」、「就說老婆不肯就好了」、「千萬不要說不借，裝一副也需要借錢的樣子就好」、「直接說家裡有需要，手頭緊不借就好了，拒絕人真的不難」。

最多人建議白紙黑字最保險，「寫借據並請對方帶兩個連帶保證人寫好身分證號簽名蓋章，之後放款」、「簽本票」、「明示（暗示）簽借據，標準格式不能亂改，想借就乖乖簽，不要為難大家」、「簽借條，拿抵押物」、「簽借據押手印，註明利息及還款時間方式」。

PTT

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