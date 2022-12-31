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輕浮老闆邊滑手機邊面試 男子反問一句被轟走卻有意外結果

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子面試時，碰到一位從頭到尾都在滑手機，顯露不耐煩態度的主考官老闆。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子面試時，碰到一位從頭到尾都在滑手機，顯露不耐煩態度的主考官老闆。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

企業求職面試，除了瞭解應徵者是否符合公司需求以外，對求職者而言，也是對公司留下第一印象的時機，若是面試時發覺什麼問題，很可能會影響到上任的意願。近來日本媒體，就報導了一則離譜的面試案例。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在東京的30多歲男性，過去曾經應徵某家公司職位。當時他參加面試進到公司，對於整體的建築裝潢頗有好感，負責接待的女性職員也十分得體，本來有著不錯的第一印象。

然而，即使到了表定的面試時間，男子卻遲遲等不到通知。過了20分鐘之後，男子忍不住往面試間裡頭探望，發現像是公司社長的人就坐在裡頭，悠閒地滑著手機。

男子於是出聲提醒，社長才漫不經心地說「喔？原來你已經來囉」，接著以一種很不耐煩的態度，連珠砲似地問「那要面試嗎？你的求職動機是？是說你叫什麼名字？如果不是能好好做事的人，在我們公司會很辛苦喔？」

社長展現出來的態度，讓男子內心感到相當惱火，但還是沉住氣自我介紹，並一一回答了各個提問。然而在過程中，社長還是不時滑著手機，並在男子講完之後，表示「已經結束了嗎？如果沒有問題，那面試就到此為止囉」。

男子忍無可忍，於是故意問道「你每次面試都是這樣子嗎」，結果讓社長非常不高興，反駁「我可是刻意空出時間來面試你的喔？難道就沒有更加專業一點的問題嗎？想浪費時間的話現在就能回去了」，將男子趕出面試會場。

然而，男子後來卻收到公司的通知，表示他面試合格錄取了。但男子一點都不想在這樣的公司上班，直接把合格通知扔進了垃圾桶。如今他在其他公司上班，也開始擔任起需要負責面試新人的工作，男子便經常以該次的面試經驗為戒，提醒自己應該展現出認真負責的態度。

求職 日本

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