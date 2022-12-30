半導體跳航空業會很傻嗎？ 眾人力挺：恭喜脫離苦海

年後通常是最大的轉職潮，許多人都準備跳槽換工作，盼能更上一層樓，換到更好的職缺。就有網友在臉書提問，如果從半導體跳到航空業會很傻嗎？貼文引起眾人熱議，多數人都非常支持換到航空業。

原PO在臉書「匿名公社」透露自己是從事半導體行業，正考慮要換跑道到航空業服務，但他說如果轉職後年薪會少12萬元，不過好處是可以擔任主管職，而且他也很看好航空業未來的發展。猶豫不決的情況下，他上網尋求大家的意見，「從半導體封測轉職跳到航空業會不會很傻？」

貼文一出，多數人都相當支持換跑道，「如果1個月少1萬能讓自己更健康快樂，那就換吧」、「封測並不是多高科技的產業，毛利非常非常低，遲早會出走，你的選擇是對的」、「如果不考慮收入的話，有前景比較重要吧」、「員工機票出國玩兩次就賺回來了，主管職說不定還商務艙喔」、「年薪換算下來，平均1個月少1萬而已也還好，開心就好」、「主管職可以，再說還有升遷機會」、「封測根本不算半導體業，本身技術含量極低取代性極高，傳產的概念，待過的就懂～恭喜脫離苦海」。

還有過來人給予建議，「航空業要看是哪類的吧？如果是一般民航機空姐空少那種，現在疫情下全球都在削航班當然先不要。但如果是後勤管理層一類，而你又有相關專業，是可以考慮」、「看情況，知名航空業基層主管，年薪大約在300，至於操不操就是看分到哪個線」、「是客運的話是還蠻看好，貨運就不好說了」。

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