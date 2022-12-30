為28k工作把身體搞壞 網勸上班族：不值得！快辭職

許多年輕上班族會為了求上班表現，輕忽自己身體的警訊，日前一名月領2萬8千元的上班族表示，她每天加班都沒有加班費，就算不想賣命也只能努力工作，後來開始出現「長期暈眩」的狀況，好不容易請假卻被老闆告知「妳影響到公司了」，讓不少網友直呼「快換工作，把身體搞壞不值得」。

一名女網友在Dcard發文表示，她目前在一間公司擔任工程行政職，薪水2萬8千元，但工作內容無所不包，「做路證、畫各種道路圖、閱讀工班照片日報、整理資料檔案、承受被路權機關或公家機關罵與罰款的壓力，還要應付難相處的同事，而且加班沒有加班費，還只能拼命工作」，讓她身體不堪負荷。

原PO表示，後來她開始出現「長期暈眩」狀況，雖然已經安排到醫院檢查了，但幾乎整個禮拜都在頭暈、視線模糊，站都無法站穩，於是她臨時告知老闆「今天必須休息」，但老闆卻回應「那妳就今天去醫院看一看，不然妳這樣已經影響到公司了」。

這讓原PO崩潰表示「我已經無償加班好幾次，薪水都快不夠付醫療費。我本來就有告知身體狀況，但每天硬撐上班工作，也找不到適當的時間安排看診，直到狀況越來越惡劣才請假」，最後她求助網友「我該直接離職，還是繼續上班？」

對此，許多人建議她趕快離職，直言「換個工作吧，領的薪水不多，還把身體搞壞掉不值得」、「蒐證公司加班不給加班費，然後提離職。等到真的出事了，不僅錢沒賺到，還把身體都賠掉，為了這微薄的薪水不值得」、「身體出問題了，工作不合適，該給的福利都沒給，妳管別人怎麼說，該跑就是要跑，硬撐有比較好嗎？」、「建議換工作，這什麼鳥主管啊？ 才請假一天，而且還是因為身體不舒服請的，居然說這種話，這麽重要會影響到公司的話幹嘛不請多一點人？」

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