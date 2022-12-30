快訊

全台重點跨年卡司一次看 各縣市狂打最強男神、女神牌

獨／還沒回本…300萬蓋倉庫變製毒廠還鬧人命 房東：頭殼抱咧燒

全球網友集氣！迷因「DOGE」本尊柴犬奇蹟式好轉 主人曝病情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為28k工作把身體搞壞 網勸上班族：不值得！快辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月領28k的員工表示，自己因工作繁忙導致頭暈，無奈問網友「是否該離職」。示意圖／ingimage
一名月領28k的員工表示，自己因工作繁忙導致頭暈，無奈問網友「是否該離職」。示意圖／ingimage

許多年輕上班族會為了求上班表現，輕忽自己身體的警訊，日前一名月領2萬8千元的上班族表示，她每天加班都沒有加班費，就算不想賣命也只能努力工作，後來開始出現「長期暈眩」的狀況，好不容易請假卻被老闆告知「妳影響到公司了」，讓不少網友直呼「快換工作，把身體搞壞不值得」。

一名女網友在Dcard發文表示，她目前在一間公司擔任工程行政職，薪水2萬8千元，但工作內容無所不包，「做路證、畫各種道路圖、閱讀工班照片日報、整理資料檔案、承受被路權機關或公家機關罵與罰款的壓力，還要應付難相處的同事，而且加班沒有加班費，還只能拼命工作」，讓她身體不堪負荷。

原PO表示，後來她開始出現「長期暈眩」狀況，雖然已經安排到醫院檢查了，但幾乎整個禮拜都在頭暈、視線模糊，站都無法站穩，於是她臨時告知老闆「今天必須休息」，但老闆卻回應「那妳就今天去醫院看一看，不然妳這樣已經影響到公司了」。

這讓原PO崩潰表示「我已經無償加班好幾次，薪水都快不夠付醫療費。我本來就有告知身體狀況，但每天硬撐上班工作，也找不到適當的時間安排看診，直到狀況越來越惡劣才請假」，最後她求助網友「我該直接離職，還是繼續上班？」

對此，許多人建議她趕快離職，直言「換個工作吧，領的薪水不多，還把身體搞壞掉不值得」、「蒐證公司加班不給加班費，然後提離職。等到真的出事了，不僅錢沒賺到，還把身體都賠掉，為了這微薄的薪水不值得」、「身體出問題了，工作不合適，該給的福利都沒給，妳管別人怎麼說，該跑就是要跑，硬撐有比較好嗎？」、「建議換工作，這什麼鳥主管啊？ 才請假一天，而且還是因為身體不舒服請的，居然說這種話，這麽重要會影響到公司的話幹嘛不請多一點人？」

加班費 離職 Dcard

延伸閱讀

「全家福袋」內容物曝！6包餅乾＋1罐飲料還有2贈品 網讚超值

感情曾四個月就撐不下去？ 網擔憂：兵役延長一年恐引分手潮

再婚母帶兒回婆家圍爐遭拒「不是我們家小孩」 她不解：小嬸朋友卻可以

孕妻哭房貸繳不出來 網友狂勸：認賠殺出

相關新聞

半導體跳航空業會很傻嗎？ 眾人力挺：恭喜脫離苦海

年後通常是最大的轉職潮，許多人都準備跳槽換工作，盼能更上一層樓，換到更好的職缺。就有網友在臉書提問，如果從半導體跳到航空業會很傻嗎？貼文引起眾人熱議，多數人都非常支持換到航空業。

為28k工作把身體搞壞 網勸上班族：不值得！快辭職

許多年輕上班族會為了求上班表現，輕忽自己身體的警訊，日前一名月領2萬8千元的上班族表示，她每天加班都沒有加班費，就算不想賣命也只能努力工作，後來開始出現「長期暈眩」的狀況，好不容易請假卻被老闆告知「妳影響到公司了」，讓不少網友直呼「快換工作，把身體搞壞不值得」。

男每天被老鳥霸凌 辭60k工作嘆：這輩子找不到高薪職缺了

高薪工作令人嚮往，但背後承受的壓力也不容忽視，日前一名網友分享，他辭掉了月薪6萬元的工作，因為每天要被老同事言語霸凌，雖然這輩子難以找到這麼高薪的工作，但他仍然「不想為了錢低頭」。對此，許多網友大讚「恭喜你脫離苦海」。

轉職必看！跟著「視網膜」測測你的職涯格局有多大

年底轉職潮來臨，《DailyView網路溫度計》曾調查上班族最在意的四大求職條件，分別是：薪資、職場溝通是否順暢、有無員工培訓計畫以及智能辦公設備，想知道你是屬於哪一種「職涯格局」？信義房屋特別找來網紅「視網膜」和愛犬「柚子」推出數位互動式網頁，一起來測測看。

跳槽到台積電薪水CP值沒比較高 他問「為何一堆人想進？」網點關鍵

素有「護國神山」之稱的台積電，優渥的薪資及福利令人稱羨，是不少人夢寐以求的工作機會。然而，近日一名網友PO文表示，問了一位從聯電跳槽到台積電的工程師，哪邊比較累...

男大生超商打工問是否調薪 店長怒嗆問錢太蠢：知道我誰嗎？

許多學生會在課業之餘到校外兼職，近日卻有男大生抱怨，他在便利商店工讀時，被店長要求要拚業績，且不要太在乎薪水，讓他滿頭問號，「便利商店還有業績壓力？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。