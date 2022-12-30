男每天被老鳥霸凌 辭60k工作嘆：這輩子找不到高薪職缺了
高薪工作令人嚮往，但背後承受的壓力也不容忽視，日前一名網友分享，他辭掉了月薪6萬元的工作，因為每天要被老同事言語霸凌，雖然這輩子難以找到這麼高薪的工作，但他仍然「不想為了錢低頭」。對此，許多網友大讚「恭喜你脫離苦海」。
一名網友以「辭掉六萬塊工作」為題，發文指出自己這輩子可能很難再找到如此高薪的工作，但高薪的代價是每天被老鳥同事言語霸凌，老闆也認同主管的荒謬言論，只有他一個人被分配到高壓力工作，讓他直呼「不想再為了錢低頭」。
文章曝光後，引來許多上班族的認同，「讚！人生只有一次，真的沒必要太痛苦」、「換個角度想，領六萬元，實際上是做2個人的工作，其實並沒有比較多，人生在世，不需要為難自己，恭喜你脫離苦海」、「我目前也處在同樣的處境，有時候覺得為了錢折腰真的太難受了，當我這樣想的時候每月薪水又匯了進來，又覺得工作不就是為了錢嗎？」、「的確很多老鳥很會欺負人，恭喜脫離苦海」、「恭喜！一個人做多人份量的工作時，這樣算下來薪水也沒有多少了」。
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