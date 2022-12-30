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轉職必看！跟著「視網膜」測測你的職涯格局有多大

DailyView網路溫度計／ 文／陳羿郿

image source：信義房屋「職涯格局緊來造」

年底轉職潮來臨，《DailyView網路溫度計》曾調查上班族最在意的四大求職條件，分別是：薪資、職場溝通是否順暢、有無員工培訓計畫以及智能辦公設備，想知道你是屬於哪一種「職涯格局」？信義房屋特別找來網紅「視網膜」和愛犬「柚子」推出數位互動式網頁，一起來測測看。

視網膜化身「職涯格局分析師」指點迷津

網紅「視網膜」和愛犬「柚子」化身「職涯格局分析師」和「分析助理」，針對不同類型的轉職族，以幽默諧音梗、一針見血的方式替求職者分析其職涯格局。互動影片體驗過程，視網膜會拋出四個類型的題目，依據體驗者點擊的選項給予不同的回應，最後，還可以獲得專屬自己的「職涯格局分析圖」，了解自己屬於「採光型」、「挑高型」、「附車位型」，或是「透天厝型」等共9種結果。

信義房屋推出最新數位互動體驗，邀請網紅「視網膜」和愛犬「柚子」，化身「職涯格局分析師」和「分析助理」，針對不同類型的轉職族，以幽默諧音梗、一針見血的方式替求職者分析其職涯格局。

image source：信義房屋「職涯格局緊來造」

格局分析職涯　原來這才是你想要的

什麼是「職涯格局分析圖」，舉其中四種來說：

1、「挑高型格局」，你值得更高的薪資，薪獎賺飽飽、福利笑嗨嗨，這樣高水平誰不想要。

2、「親子房型格局」，拒當職場棄嬰，反對放置不理，換個充滿愛與關懷的發展空間，讓公司老鳥手把手帶你飛。

3、「採光型格局」，正是著眼於公司企業的智能環境，好的公司可以運用數位科技打造高光時刻。

4、「附車位型格局」，資訊短缺，就像路邊停車位一樣缺，需要互助共享的工作環境。

還有其他格局，依照個人選項的不同，視網膜會給出不同的互動，最後也會分析出不同結果。

上班族想跑　關鍵四因素

信義房屋表示，農曆春節將至，年前年後的轉職潮也即將來臨，往往「薪酬拿得委屈、福利制度心酸、發展空間受限、工作失去熱情」等，都是上班族想「趕快跑」的評估因素，但是，一旦遇到下一步要往哪走、轉換跑道的方向要怎麼選，又是下一個難題，此次跟網紅視網膜合作，就是希望透過這個互動，讓年輕人更勇於行動，改變現狀，幫自己打造更好、更高的職涯新格局。

信義房屋提供房仲業務前6個月保障月薪5萬元，30天工作鑑賞期若覺得不適合想轉職，再提供5萬元轉職金，轉正後，每月除了有底薪、團體獎金與個人獎金，績優同仁更享有出國旅遊獎勵。

image source：信義房屋「職涯格局緊來造」

上班族最在意「薪水」　信義房屋保障月薪5萬元

至於上班族最在意的薪資條件，信義房屋提供房仲業務前6個月保障月薪5萬元，30天工作鑑賞期若覺得不適合想轉職，再提供5萬元轉職金，轉正後，每月除了有底薪、團體獎金與個人獎金，績優同仁更享有出國旅遊獎勵。另外，還提供扎實的不動產專業培訓，包括新人180天的完整教育訓練，以及一對一師徒制，專屬師父手把手教學，也規劃多元課程與證照補助，讓初入房仲業的新人可以快速適應上手；而職涯發展部分，信義房屋也提供完善且透明的職涯發展路徑以及定期店主管選拔，提供人才不同階段相對應的發展資源。

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