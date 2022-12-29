跳槽到台積電薪水CP值沒比較高 他問「為何一堆人想進？」網點關鍵
素有「護國神山」之稱的台積電，優渥的薪資及福利令人稱羨，是不少人夢寐以求的工作機會。然而，近日一名網友PO文表示，問了一位從聯電跳槽到台積電的工程師，哪邊比較累？對方回答「台積電」，但薪水卻沒比較多，讓原PO好奇發問「台積電CP值不高的吧」，貼文掀起熱議。
該名網友在PTT發文表示，他曾在台積電外包商待過，之前問了一位從聯電跳槽到台積電的工程師，「台積電和聯電哪邊比較累？」對方回答「當然是台積電，比聯電操勞度多兩、三倍，可是薪水卻沒多到兩倍」。
原PO接著說，「如果把年薪/工作時數+疲勞+壓力」，台積電的CP值搞不好在聯電或其他系統廠之下，因此疑惑問道「台積電CP值不高，為何還是一堆人想進去？」
文章曝光後，網友紛紛留言「工作就是找錢多的就對了」、「要爽不會選台積電，去的都是為了多賺點早退休」、「年薪2倍，存的錢可能是3倍啊，別人做10年存的，你要存30年」、「CP值確實不高，但總價很高，你終究還是需要很多的錢」、「會去台積電就是看錢的最大值，誰在看CP值啊」。
此外，還有網友提到，進入台積電的門檻較低，「那是因為其他公司給不出那麼多錢，自然裡面要求也不會那麼多，以同樣薪資來算，台積電是入門門檻低的了」、「因為台積電不一定電資才能去」、「非電資去台積電，跟其他能去的公司薪水就差很多了」。
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