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男大生超商打工問是否調薪 店長怒嗆問錢太蠢：知道我誰嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在便利商店打工的男大生抱怨，店長要求他要對業績上心一點，還不准過問時薪。示意圖／ingimage
一名在便利商店打工的男大生抱怨，店長要求他要對業績上心一點，還不准過問時薪。示意圖／ingimage

許多學生會在課業之餘到校外兼職，近日卻有男大生抱怨，他在便利商店工讀時，被店長要求要拚業績，且不要太在乎薪水，讓他滿頭問號，「便利商店還有業績壓力？」

一位男大生平時在便利商店打工，鑑於2023年起，基本時薪從168調漲至176元，他便主動傳Line向店長確認1月1日的時薪是否依法調升，加上當天是元旦連假，上班是否有雙倍時薪。

未料簡單兩個問題，卻意外引發店長不滿，怒回，「你應該問我你要如何提升業績吧？我當店長10幾年，你是第一個問我這事的人。如果我說有，怎樣？沒事可排班；如果我說沒有，家裡有事無法排班」。

店長還接著教訓他，不要什麼都用錢衡量，貪圖眼前小利只會得不償失，最後還驕傲地說，「你不知道我是誰，說了蠢話我不計較，改天來問我吧，知道我是誰你就不敢這麼隨便啦」。

事後男大生將對話截圖po到Dcard，並委屈地說，「第一次出社會上班，沒想到便利商店還會有業績壓力，問個問題還要被訓一頓」，貼文也隨即引起網友熱烈討論。

男大生po出對話貼圖，引發網友討論。圖擷自Dcard
男大生po出對話貼圖，引發網友討論。圖擷自Dcard

網友們對店長的言論表示不屑，「好好笑，也太自以為」、「上班不問錢要問導遊嗎」、「慣老闆！換一家超商！」、「不用問有沒有雙倍，短期打工而已，不合勞基法就請他吃檢舉」、「老闆們到底為什麼會有一種，工讀應該要比正職更加努力去做事的想法」。

也有網友笑說，非常好奇店長到底是誰，「所以原po今天下午會去問他是誰嗎」、「所以他誰？做超商搞得跟堂口一樣」、「你可以問其他同事，他到底是誰」。

大學生 打工 便利商店 時薪 Dcard

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