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無貸款買了BMW開上班 他遭主管猛酸：這麼有錢還來輪班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子開BMW上班遭同事揶揄，還被主管酸說「這麼有錢還來輪班」。 示意圖／ingimage
一名男子開BMW上班遭同事揶揄，還被主管酸說「這麼有錢還來輪班」。 示意圖／ingimage

汽車是不少人上下班代步的交通工具，但一名男子卻時不時被其主管用酸言酸語攻擊，連同事好奇問了他一下，也以為他是暴發戶富二代，在公司內引起軒然大波。

他在mobile 01上發文表示，今年牽了一台定價接近300萬的BMW，然後開去上班被同事發現了，一開始還好，同事只是羨慕他牽了一台好車，後來又問貸款多少，他也沒想很多，就說家裡贊助的，沒貸款。

這下子馬上在公司傳開來，每個人都以為他是什麼田僑仔富二代，連主管都時不時酸他一下，「這麼有錢還來輪班」，他認為，有必要這麼大驚小怪嗎？弄得他現在上班都不太敢說話，能低調就低調。

他透露，他們家就一般的中產階級而已，他也是得上班賺生活費的，他最後無奈寫道，「怎麼買台進口車弄得烏煙瘴氣的，早知道就騎機車上班了。」

底下網友們則留言表示，「沒有錢，怎麼買BMW新車？當然是有錢啊~」、「回他們，你爸媽比較爭氣，能贊助你，職場很多這種人，搞得好像有錢也有錯」、「就回他我平常也想過過一般普通人的生活，畢竟有錢也很難買到平凡的。」

也有人客觀認為，這也不能怪同事，聽完他回答的口吻和內容，是誰都會「哇」的好幾聲。網友說300萬的車，可以是不貴的代步車，但要看是誰買，「一般中產階級的情況下，可以拿全款300萬閒錢買車的應該只有千萬分之一吧！不過這是大家的認知上有所不同。」

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