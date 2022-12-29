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休假中同事一點小事就狂call 她裝死不接還被嫌：很難找欸

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友無奈表示，她明明在休假卻經常接到同事來電，裝死不接反被對方抱怨。示意圖／ingimage
有網友無奈表示，她明明在休假卻經常接到同事來電，裝死不接反被對方抱怨。示意圖／ingimage

難得休假還接到公司電話，是許多上班族的噩夢，近日有網友分享，她休假期間經常接到一位同事打來的電話，卻只為了問一些不急的小事，不接還會遭同事抱怨「找不到人」，讓她相當無奈。

一位女網友在Dcard抱怨，她請特休想好好放鬆，代理她職位的同事卻一直來打電話，由於怕對方有急事通常都會接，結果往往是為了交代一些不緊迫的小事，比如「記得要幫公司買XXX喔，記得打統編！」、「某某資料妳印過了嗎？」，長期下來讓她不勝其擾，於是最近休假時就特意拒接對方來電，未料隔天上班還遭同事嫌棄，「齁！妳休假的時候真的很難找得到人！」

女網友補充，她之前已經和同事溝通過，不急的事可以先在LINE上留訊息，不用非得打到她接電話為止，然而對方答應下來後，過沒多久又會重蹈覆轍，若再次提醒，對方還會藉生小孩記憶變差為由開脫。

網友們也表示不解，「通常緊急重要才會打，如果不重要，就留言在LINE，或是等對方上班再告知就好了，畢竟沒有人喜歡放假被打擾」、「完全無法接受同事為了不急的事情打來打擾我休假欸」、「非急事打電話找休假的人真的很不行」。

一些網友則勸她絕對不要妥協，「都不要接就好，久了她就知道打沒有用了」、「休假我都開iPhone的勿擾模式」、「直接設拒接，連客戶知道我在休假都不會打給我」、「我是會把私人和公司的分兩支手機用，我的私人號碼只有經理一個知道，為了真的緊急的事情使用」、「相信我，公司沒有你還是能正常運轉，不用想太多，放假就好好休假，拒接所有同事的電話」。

職場 特休假 手機 Dcard

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