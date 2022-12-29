公司8成是台灣人「硬要取英文名」？ 網笑：大喊Mary一堆人回頭

許多人到公司就職後，經常會被要求取一個英文名字，然而有網友卻抱怨，很討厭公司多是台灣人還硬要「取英文名字」，導致打電話找人或領包裹都會遇到麻煩，讓他忍不住抱怨「到底是有多歧視自己的中文名？」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」中發文，表示自己很討厭公司在有80%的台灣人情況下，還硬要同仁自己取個英文名字，還不能是護照名，造成許多麻煩。

網友談到，許多人都會叫「Judy」、「Ben」、「Eric」、「Jessica」或「Emily」等常見的菜市場英文名「重複性超高」，導致有人來電時常常會不知道要找誰，助理幫忙領取包裹也相當麻煩，尤其是收件人是非護照的英文名和私人稱呼時更為困擾，因為根本不知道要給誰。這一切使得原PO好奇，這種文化到底是有「多歧視自己的中文名？」

有同感的網友認為「我也遇過這種公司，當下只覺得這公司老闆是不是腦子有問題，大家都是台灣人也都在國內，卻說同事之間得用英文名稱呼？以為是在外國開公司，雇用外國人嗎？」、「台灣人就台灣人！不會因為取了英文名字而變成外國人，真搞不懂一堆人為什麼要取英文名字」、「喊一個Mary...一堆人回應」。

有網友認為這樣的做法可以保護個資，表示「有些是不想個資流出去外面所以另取一個名字，叫uber我就是用別的名字或英文名。」、「詐騙集團也是看網購資料打來，所以我網購包裹也是用別的名字」。

也有網友解釋，這可能要看公司與客戶屬性，說明「看公司屬性，我在RF測試實驗室工作過，全部都是台灣人一樣得有英文名，因為現場客戶有原廠的人，（如）三星、SONY。客戶要找都是看英文名字找人。」、「因為老闆是外國人，老闆喜歡就好，不然呢？當然不能用護照的英文名字，英文那還是中文，只是拼音」。