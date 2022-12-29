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中字輩碩士妹待業4個月無下文 網一看履歷秒懂：老闆說先不要

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友是中字輩碩士，但已經待業快4個月了，投了10幾間公司，只接到3個面試邀約，且無下文，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage
有網友是中字輩碩士，但已經待業快4個月了，投了10幾間公司，只接到3個面試邀約，且無下文，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage

找到滿意又薪資不錯的工作不容易。一名網友是中字輩碩士，但是9月畢業後，已經待業快4個月了，投了10幾間公司，只接到3個面試邀約，且無下文，於是想問問大家，自己投遞的方向是否有錯，有不少網友認為，問題可能出在碩士學歷上。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她是國立大學畢業，直接唸中字輩碩士，主修是文科，目前只有4~5年的服務業打工經驗，沒有正式工作經驗，今年9月才正式畢業，待業快4個月，目前主要找辦公室的工作，有興趣的職缺都投，包含編輯、採購、行政專員、業務助理、人資等等，但投了10幾間公司，只接到3個面試邀約，且都無下文，於是想請教大家，「是我投遞的方向有錯嗎？還是年底辦公室的職缺開放比較少？」，引起不少網友熱烈討論。

許多網友表示，問題可能出在碩士學歷上，「為什麼念到碩士會想做學士的工作啊？因為你念到碩，有些公司可能會覺得你做一下可能就不做了，我老闆之前叫我找人，也跟我說碩士的先不要」、「如果妳只是要找基層工作，文組碩士比文組學士難找吧，公司會覺得，你念到中字輩碩士，怎麼會想做行政助理之類的，妳直接應徵難度高一點的工作，然後服務業的經歷少放一點，有些大公司新鮮人只看學歷，校名正確都願意給機會」、「文組沒有什麼工作是分學士還是碩士做的吧，就如你所說的，你擁有的只有學歷沒有相關正職或實習經驗，那就要先找跟你的專業有相關的職位，你會比較有利」。

有網友則建議，「投業務呀，一定有面試的，不然就只能繼續待業」、「年底本來職缺就比較少，有耐心一點年後應該會更多選擇」、「試試看金融業、航運業，目前這兩個產業的薪資都很可觀，非本科的都能試試看，適合跨域」、「四個月投10幾家也不多啊，別著急」、「年底是真的不太好找，不用太灰心，等大家領完年終後會有一批離職潮，那時候就會有比較多缺釋出」、「首先 1.不要看輕自己，大型企業都去投、 2.不設界限，不要因為文組就只投一點點，凡是曾經涉及過，拿到榮譽的都投、3.不選擇地方，除非心中所好」。

文組 面試

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