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作業員問「科技業還能待嗎？」 內行人曝：下半年景氣才回溫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問大家「科技業的前景是否不好」，有內行人指出「明年下半年以後有機會回溫」，圖為新竹科學園區。 圖／聯合報系資料照
一名網友詢問大家「科技業的前景是否不好」，有內行人指出「明年下半年以後有機會回溫」，圖為新竹科學園區。 圖／聯合報系資料照

科技業雖然比較容易年薪百萬，但高工時、高壓力的生活模式也讓許多人苦不堪言，日前一名在科技業工作的上班族指出，她發現最近這2年科技業發展不好，每間公司從狂加班變成沒訂單，讓她猶豫「是否該轉職」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在科技業擔任技術員，雖然有加班年薪可以達70萬元，沒加班年薪不到50萬元，但發現最近這2年科技業發展不太好，每間公司都從狂加班變成沒有訂單，讓她猶豫「是不是該繼續從事科技業？」

原PO拋問「我明明跳槽的都是大公司，但是真的很茫然，是不是應該跳到其他產業，還是繼續等科技業有沒有起色？」

對此，有網友認為「科技業就算現在是寒冬，薪水也比其他產業高」、「不是妳的問題，只是剛好碰到科技業寒冬，如果沒有急著要存錢的話可以等一等，前提是公司不裁員、不放無薪假，明年下半年以後有機會回溫」、「科技業沒辦法待了，現在科技業大寒冬，景氣很差」、「反正台灣相較國外科技業幾乎不裁員，寒冬又怎樣，錢少一點過幾年就恢復了」、「科技業跌落神壇了，公職醫療行業才是穩定鐵飯碗」。

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