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同事小三上位還怕「老公被搶」 她爆氣：當大家都跟妳一樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女上班族被「小三上位」的同事嗆「想勾引我老公」，讓她聽了十分惱火。圖片來源／ingimage
一名女上班族被「小三上位」的同事嗆「想勾引我老公」，讓她聽了十分惱火。圖片來源／ingimage

愛情裡若是搶別人的伴侶，恐怕會引起他人側目，日前有位網友抱怨，她同事是小三上位，而同事的老公是自己的直屬上司，因為每天都一定要跟主管碰面，就惹得同事不高興，甚至還直接嗆她「妳穿成這樣就是想勾引別人老公」，讓原PO氣得直呼「當大家都想跟她一樣？」

一名網友在「爆料公社」抱怨，「辦公室有一對夫妻檔，公司規定如果是近親就會拆部門，所以女方被調到行政管理，她先生則是我的直屬主管，所以每天都一定會碰面」，而且全辦公室的人都知道「女方是小三上位」。

接著原PO表示，「自從女方有次看到我在茶水間跟她老公講話後，她就開始處處針對我，一下說我講話太嗲，一下說我穿著打扮不得體，今天中午我到餐廳吃飯，她一看到我，就說這麼冷還穿短裙配黑絲襪，不知道的人還以為是在林森北上班」，原PO聽到這句話後，暴怒回嗆「這是什麼意思？」，沒想到女方越說越過分，還當眾說「穿成這樣不就是想勾引別人老公嗎？」

原PO氣炸表示「她自己小三上位全辦公室都知道，換個位置就換個腦袋？誰想跟她搶老公啊？當大家都跟她一樣？笑死」。

對此，網友安慰她「嗆回去吧」、「繼續在茶水間跟她老公聊天就對了啦！記得，一定要讓她看到喔！」、「明天繼續穿性感一點」、「繼續給她刺激下去」、「她只是在嫉妒妳」。

愛情 上班族

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