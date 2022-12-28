上班族問「升不上主管職怎辦？」 過來人曝：跳槽最快

許多職場老鳥除了將自己份內事務做完以外，還會積極尋求主管職位，爭取更高的工作成就，不過日前有上班族抱怨「進公司5年了，都無法升上主管職」，讓他無奈表示「雖然薪水都有調高，但每次想談升遷就被跳過，感覺很不好受」。對此，網友建議他「直接跳槽最快」。

一名網友在PTT發文表示，他在同公司工作快5年了，除了第一年從專員升為資深專員以外，就沒有再升職過了。不過他認為「我的績效一直很不錯，這2年也意識到自己要年過30了，有更積極爭取升職機會，除了把份內工作做好以外，還接了新專案，在跟其他部門合作時，也都獲得好評並拿出成果。對內部則是嘗試帶新人，還把工讀生訓練到可以獨立作業，讓他們工作成效幾乎跟正職一樣」。

原PO表示，年終時他還有被指派參加「公司基層主管人才培訓」，以為自己被放入升職名單，結果年底又被打了回票。這讓他無奈表示「回想起過去幾年，似乎就是一直在被各種忽悠，雖說我的薪水有調高，但每年升遷都被各種理由跳過，感覺很不好受，連比較晚進公司的新人職稱都跟我同級了。明年我有生子規劃，應該是更不可能升官，我也想過是否有哪裡得罪上司。這樣下去是否只有離職一途？還是就看開不管頭銜爽爽隨便做？」

對此，網友認為「雖然跟新人同職等，但他薪水又不會跟你一樣，你如果很在意頭銜，就直接跳槽談上一級」、「下一步通常是找主管聊聊，詢問可能性」、「專員本來就很難升，沒卡到管理職就是這樣」、「有可能公司不是不升你，是沒有再往上的位置，建議跳槽比較快」、「薪水有調不錯了，升遷要等老屁股離職，畢竟編制就擺在那」、「管理職通常一個蘿蔔一個坑，沒缺主管也沒辦法」、「如果有被放進訓練名單，至少代表上面覺得把你放備選ok，但是實際還是要有缺才能升」。