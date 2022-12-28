快訊

明年元旦起陸航班乘客加強檢疫專案 一律唾液PCR措施曝光

獨／教會風波宋逸民、小甜甜誰的錯？創始人紀寶如說話了

上班族問「升不上主管職怎辦？」 過來人曝：跳槽最快

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「已經年資5年，卻沒有升官」，多數人勸他直接跳槽。示意圖／ingimage
一名網友抱怨「已經年資5年，卻沒有升官」，多數人勸他直接跳槽。示意圖／ingimage

許多職場老鳥除了將自己份內事務做完以外，還會積極尋求主管職位，爭取更高的工作成就，不過日前有上班族抱怨「進公司5年了，都無法升上主管職」，讓他無奈表示「雖然薪水都有調高，但每次想談升遷就被跳過，感覺很不好受」。對此，網友建議他「直接跳槽最快」。

一名網友在PTT發文表示，他在同公司工作快5年了，除了第一年從專員升為資深專員以外，就沒有再升職過了。不過他認為「我的績效一直很不錯，這2年也意識到自己要年過30了，有更積極爭取升職機會，除了把份內工作做好以外，還接了新專案，在跟其他部門合作時，也都獲得好評並拿出成果。對內部則是嘗試帶新人，還把工讀生訓練到可以獨立作業，讓他們工作成效幾乎跟正職一樣」。

原PO表示，年終時他還有被指派參加「公司基層主管人才培訓」，以為自己被放入升職名單，結果年底又被打了回票。這讓他無奈表示「回想起過去幾年，似乎就是一直在被各種忽悠，雖說我的薪水有調高，但每年升遷都被各種理由跳過，感覺很不好受，連比較晚進公司的新人職稱都跟我同級了。明年我有生子規劃，應該是更不可能升官，我也想過是否有哪裡得罪上司。這樣下去是否只有離職一途？還是就看開不管頭銜爽爽隨便做？」

對此，網友認為「雖然跟新人同職等，但他薪水又不會跟你一樣，你如果很在意頭銜，就直接跳槽談上一級」、「下一步通常是找主管聊聊，詢問可能性」、「專員本來就很難升，沒卡到管理職就是這樣」、「有可能公司不是不升你，是沒有再往上的位置，建議跳槽比較快」、「薪水有調不錯了，升遷要等老屁股離職，畢竟編制就擺在那」、「管理職通常一個蘿蔔一個坑，沒缺主管也沒辦法」、「如果有被放進訓練名單，至少代表上面覺得把你放備選ok，但是實際還是要有缺才能升」。

薪水 離職

延伸閱讀

奇葩人妻忍10年！婚前目睹老公摸遍弟媳上下 婆婆勸「再給一次機會」

台中女中驚見「塑膠人」掛陽台狀似快墜樓 她批惡劣玩笑掀兩派論戰

苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵

他嘆女友上班2周「被搶走」 網見偷吃對象：輸給他不冤枉

相關新聞

上班族問「升不上主管職怎辦？」 過來人曝：跳槽最快

許多職場老鳥除了將自己份內事務做完以外，還會積極尋求主管職位，爭取更高的工作成就，不過日前有上班族抱怨「進公司5年了，都無法升上主管職」，讓他無奈表示「雖然薪水都有調高，但每次想談升遷就被跳過，感覺很不好受」。對此，網友建議他「直接跳槽最快」。

不滿討論公事聲音大同事怒摔鍵盤 網建議1方法自保

上班族在職場會遇到形形色色的人，有的人是神同事，有的人卻讓大家不想跟他共事，日前一名網友就抱怨，他每次要跟其他人討論公事時，這位同事就會「摔東西、摔鍵盤」，連主管都被逼到想退休了，因此原PO無奈問「有什麼建議嗎？」對此，很多人建議「錄音最有用」。

同事小三上位還怕「老公被搶」 她爆氣：當大家都跟妳一樣？

在愛情裡若是搶別人的伴侶，恐怕會引起他人側目，日前有位網友抱怨，她同事是小三上位，而同事的老公是自己的直屬上司，因為每天都一定要跟主管碰面，就惹得同事不高興，甚至還直接嗆她「妳穿成這樣就是想勾引別人老公」，讓原PO氣得直呼「當大家都想跟她一樣？」

上班族領25k一看薪資單淚崩 網幫精算：遲到一分鐘竟罰20元

新鮮人剛入職場，一定要問清楚工作內容與薪資福利，近日一名上班族指出，她在大公司擔任正職員工半年，拿到薪資明細才發現「自己被剝奪了許多福利和薪水」，讓她直呼「做到心好累」，網友看完建議她「快點拿證據給勞工局檢舉！」

歲末臨時人力需求增 調查：五成三曾遇求職詐騙

求職陷阱何其多，安全找工作已成為全民顯學。1111人力銀行今（27）日發布最新調查顯示，有高達九成受訪者曾遭遇詐騙電話及...

歲末趕工職災風險升高 勞動部今啟動春安勞檢

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職災及過勞風險也相對升高。為強化歲末及春安期間防災作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。