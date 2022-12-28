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不滿討論公事聲音大同事怒摔鍵盤 網建議1方法自保

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT指出，同事的情緒控管不佳，容易聽到大家的聲音就摔鍵盤、摔東西。圖片來源／ingimage
一名網友在PTT指出，同事的情緒控管不佳，容易聽到大家的聲音就摔鍵盤、摔東西。圖片來源／ingimage

上班族在職場會遇到形形色色的人，有的人是神同事，有的人卻讓大家不想跟他共事，日前一名網友就抱怨，他每次要跟其他人討論公事時，這位同事就會「摔東西、摔鍵盤」，連主管都被逼到想退休了，因此原PO無奈問「有什麼建議嗎？」對此，很多人建議「錄音最有用」。

一名網友在PTT發文表示，他們辦公室有一名同事，雖然跟他不同部門，但每次只要辦公室的人在討論公事，他就會摔東西、摔鍵盤，當大家討論的音量稍微大一點，那位同事就會在自己位置上罵髒話，雖然沒有指名道姓的罵，但「其實大家都聽到了」，連主管也快被逼到想退休，因此原PO求助「大家有什麼好的建議嗎？」

對此，網友建議「錄音最有效」、「繼續不理他，準備錄影就好」、「讓人資處理」、「這種人就怕比他更兇的，故意的啦」、「直接叫他閉嘴」、「我只能建議錄音或者調監視器往上報」、「你們不會請他不要故意製造噪音干擾討論嗎？你們討論公事，他在那邊亂什麼？」、「對方沒有主管嗎？或是找職位比他高的來管他，錄影起來請主管處理最快」。

噪音 上班族

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