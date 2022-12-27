上班族領25k一看薪資單淚崩 網幫精算：遲到一分鐘竟罰20元

新鮮人剛入職場，一定要問清楚工作內容與薪資福利，近日一名上班族指出，她在大公司擔任正職員工半年，拿到薪資明細才發現「自己被剝奪了許多福利和薪水」，讓她直呼「做到心好累」，網友看完建議她「快點拿證據給勞工局檢舉！」

一名網友在Dcard發文表示，她在某間大公司擔任正職半年多，發現自己每個月月休只有7天，全勤獎金包含薪水在內只有2萬5250元，半年沒有特休3天，薪資明細也完全不清楚，讓她直呼「發現自己被公司奪去太多該有的福利，不知道該不該檢舉」。

原PO表示，她原以為公司會給工作半年後的特休假，沒想到什麼都沒有，讓她難過表示「我的公司是偏向飲料店的咖啡廳，我都已經做5個月了，原本以為正常的福利都沒有，我到底撐到現在是為了什麼？心好累！」

從原PO貼出的薪資明細，可看出零零總總被扣了許多筆費用，一個月薪資是2萬1450元，加上國定假日補薪1000元、全勤獎金1500元、休假日加班費1280元，共有2萬5230元，但被扣了上個月少的549元、遲到費520元、勞保費591元、健保費392元，只剩下2萬3198元。

對此，有網友精算指出「違反勞基法太明顯囉，遲到一分鐘20元，換算時薪是1200元，這張薪資明細寫得這麼明目張膽，還不趕快檢舉！」、「如果你是2萬5250元的薪資，勞健保扣除額也錯了，應該是勞保271元、健保392元，何況他還說你這個含全勤，他會不會保最低級距而已？那應該要扣更少了，他的加班費計算也很奇怪，應該要25250除以30，再除以8，最後乘以1.33等於時薪139才對，超過2小時的加班費是乘以1.66」、「好爛的薪資，要不要乾脆家樓下超商做一做就好」、「用這種薪資明細的一律離職找別家」、「當然檢舉啊，不然繼續慣壞慣老闆嗎？」、「看到這種薪資明細真的吐血」。