加班到半夜把公務車開回家 隔天主管爆氣控侵佔「逼他離職」

公器私用合不合理，每家公司規定可能不盡相同。近日卻有網友抱怨，他的公司曾公告，若開公務車出勤太晚可以直接開回家，隔天再開回公司即可，沒想到新來的組長看到這情形後，卻直接表示這樣是「佔用公司資產」，要求網友週一就離職，引起網友討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」中表示，之前公司有說，若開公務車出勤太晚時，可以開回家，明天再開回公司上班，但今年因為換了新的組長，也沒有特別禁止此事。網友在24日凌晨處理工作事務到將近半夜2點後，直接開公務車回家睡覺，打算週一再開回公司。

25日時組長直接來電，表示網友這行為是「佔用公司資產」，網友解釋公司一直以來都可以這樣，但組長完全不聽解釋，並要他週一就辦離職。此事讓該名網友相當崩潰，表示「要過年了，是想逼死我嗎」。

許多網友對此表示「口頭承諾的事情，千萬不能當真啊！工作到太晚，可以把公務車開回家，這個要有白紙黑字才可以放心。」、「就算離家1公里、離公司30公里，我都先跟主管報備，行不行他要承擔責任。」、「如果公司有說過太晚可以開回家，隔天再還。你最好有憑據之前的主管這樣交待你的。如果沒有憑據，好好的跟現任的主管溝通。」、「出社會工作，有疑慮的事情一律先報備上面，出事了就不必自己扛，不可以模稜兩可，給人抓把柄的機會」。