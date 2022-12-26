網路熱議六大「新鮮人求職困擾」 勞動部貼心一一破解

日前網路熱議六大「新鮮人求職困擾」，包含面試皮皮剉、不確定職涯方向、害怕自身能力不足、準備履歷沒方向、職缺介紹不清楚及面試穿搭沒概念等。勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿，表示可提供青年多元化協助，從線上諮詢如Youth職涯就業諮詢平臺、台灣就業通網站、工作百科到實體服務如青年職涯發展中心，支持青年積極求職，歡迎青年朋友多加利用。

發展署表示，發展署設置五處青年職涯發展中心(Youth Salon, YS)，提供專屬青年朋友的職涯探索與發展相關服務。考量新鮮人求職困擾如「面試皮皮剉」、「面試穿搭沒概念」，YS可協助青年進行模擬面試等，以提升面試技巧；針對「不確定職涯方向」及「準備履歷沒方向」的青年，YS則提供一對一深度職涯諮詢、履歷健檢的服務，甚至還有辦理職人講座、職場體驗等活動，協助青年朋友認識職場及產業趨勢。

另外，配合青年運用網路習慣，發展署也建置「Youth職涯就業諮詢平台」(https://coach.taiwanjobs.gov.tw/)，有職涯諮詢需求的青年朋友，可更為便利地拿起手機就可以得到職涯線上服務，包含專業職涯顧問個人即時諮詢服務、團體諮詢講座、Padcast頻道主題聊天單元。青年朋友如果是擔心「職缺介紹不清楚」，也可運用台灣就業通、工作百科網站(htts://jobooks.taiwanjobs.gov.tw/)查詢行業、職業簡介(含工作內容)、薪資趨勢、工作機會等資訊。

發展署也針對因「害怕自身能力不足」而找工作時遭遇困難的職場新鮮人，攜手企業提供青年在職場訓練技能的機會，針對待業青年以「先僱後訓」方式推動「青年就業旗艦計畫」，運用做中學及資深員工擔任職場導師協助指導青年，以即訓即用；另外，也推動「產業新尖兵計畫」鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元。

而參加產業新尖兵計畫或是勞動部辦理的職前訓練課程的訓練期間，均有提供學習獎勵金，一般課程每月可領3000元；如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8000元，最長可領取12個月。對於在職青年，則提供產業人才投資方案，結合民間訓練單位辦理多元化實務導向訓練課程，並補助參訓勞工80％或100％訓練費用，每人3年內最高補助7萬元，以利青年朋友持續充電，加強專業知識或技能，提高職場競爭力。

發展署也提醒青年，求職時應注意求職安全，謹記3要7不口訣「要存疑、要確定、要陪同；不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作」，慎防詐騙陷阱。更多相關青年就業資源，可以到台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或撥打免付費客服專線0800-777888洽詢。