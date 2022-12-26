薪資倒退也要走？工程師不爽新主管想離職 過來人揭背後風險

轉職、跳槽通常都是為了追求更好的薪資待遇，然而近日有名科技業的工程師因與新主管不合打算換工作，卻發現薪水不一定比原公司高，讓他十分猶豫是否該降薪轉職。

有PTT網友以「有人會降薪找工作嗎？」為題發文詢問，他指出，自己因與公司的新主管不合，想儘速離開，目前正在物色其他工作，但他擔憂萬一找到比現在薪資低的工作，以後會不會因為失去高薪的一蹶不振，「我是工程師，照理來說做越久，薪水快速成長是蠻正常的，但我又去選薪水更低的，好像有點矛盾」。

部分人支持他不用免強忍受，「不爽就換，換到爽為止，不然你要不爽到65歲？」、「不爽也是成本啊，看你想要接受多少」、「就看自己的忍受程度啊！裸辭的都有，降薪找的也有」、「年薪少10%，工時壓力少30%」。

更有不少人跳出來表示，降薪轉職的大有人在，「科技業跳傳產或考國營的都是」、「我啊，降薪20萬回居住地上班」、「很多啊，聽過系統廠不少機構都是台積逃兵，拿少一點、過得爽一點，沒啥問題」、「未來更有發展性的，降薪也會去」。

不過也有網友並不贊成此做法，「最好不要降薪找，除非不缺錢」、「怎麼會有薪水低老闆就不雞掰的錯覺？」、「跳槽得降薪，代表你的努力還沒有帶給你足夠的價值增長」、「降薪要有目的性，像是回鄉這類的就是無可避免，你現在只是想逃離，降薪換工作到時環境也爛的話，你會更慘」。