想透過跳槽加薪？ 職場老鳥曝「面談薪資待遇」最佳時機

面試時主管總會問到「期望薪資」，這時候求職者就會謹慎回答，希望能夠為自己爭取到更好的薪資，日前有位網友好奇「在多階段面試時，要何時提出期望待遇比較好？」對此，過來人曝「最佳時機」。

一名網友在PTT發文發問「多階段面試時，期望待遇要在何時提出比較好？」他指出，在面試有分三個階段，第一是「人事或部門主管初試」，第二是「中階主管複試」，第三階段是「最後的高階主管面試」，他疑惑「哪個時間點提出期望待遇，會比較好？」

對此，網友認為「越早問越好」，指出「第一階段就問，才不會浪費時間」、「第一關就該問，不然人資也怕浪費主管時間」，但也有人認為「如果你很喜歡這份工作，就要面試到最後一關再提薪水，因為前期問薪水是用來排除開太高的人，後期問薪水才是真的要談，如果公司真的夠喜歡你、夠適合，薪水就有談的空間，在面試的前期重點展現你能解決公司什麼問題，面試後期就算你比其他人貴，不見得錄取機率比較低，不到最後一刻別輕易透露」、「如果主管夠想要你進來，就會去幫你爭取」。