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他拿金色證書面試英文老師 時薪曝光氣炸「多益是詐騙嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO考到多益金色證書後去應徵英文老師，結果時薪竟只有基本工資。 示意圖／ingimage
原PO考到多益金色證書後去應徵英文老師，結果時薪竟只有基本工資。 示意圖／ingimage

每個人除了本身的母語外，大部分人都會學習外語，其中最熱門的就是英文，同時也可以透過考試來證明自己的實力。今（23）日一名網友在網路上發文，討論關於「多益（TOEIC）」到底在職場有沒有用的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「多益是一場詐騙嗎？」為題發文，原PO提到自己是中文系輔外文系，當時也聽到某些宣傳都強調英文能力很重要，假設多益成績沒有藍色（730-855分）以上，就業競爭力就很堪憂。然而，原PO激動直呼「全部都是假的！」當他考到多益金色證書（860-990分）後去應徵英文老師，結果時薪居然只有基本工資。

對此，原PO忍不住抨擊，「還有現在的國家雙語政策啦，我想這國家真的是沒救了，明明就不需要英語的國家，硬要把英語當作母語，是還要製造多少最低時薪廉價工人？勸各位不要再往文組專業走了，已經太過飽和了」。在貼文的最後，原PO也好奇詢問大家，「你們有沒有類似經驗，明明多益考很高，卻還是領低薪？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「英文能力強跟高薪沒絕對關係，英文能力要搭配專業」、「薪水是看產業，多益只是門票」、「證照只是讓你應徵某些職位有資格而已」、「英文好是基本能力，不是專業能力」、「英文好跟高薪有什麼關係嗎？英文只不過是工具而已，重點還是你有沒有專業技能」。

也有網友提到，「多益是台灣自嗨的東西，雅思跟托福參考一下」、「老實說多益很沒用，前同事金色證書去考雅思，結果考不過申請標準」、「多益就沒什麼用，騙傻子用的」、「金色860分就有了啊，當然一點用也沒有」、「多益不是給外文系用的，外文系還要靠多益才能證明自己英文能力，根本白讀了」。

多益 英文 時薪 PTT

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