新鮮人找工作好難！網友熱議求職困擾有「這些」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友熱議的「新鮮人求職困擾」相關話題，帶您了解六大新鮮人求職困擾的討論聲量。

找工作是剛畢業的社會新鮮人的首要課題，從校園朝向人生新階段。不管是內在還是外在，都必須先好好準備一番，才能面對未知的領域。然而相較於升學階段，求職過程更加複雜，一不小心就會陷入漫長的待業期。

害怕「面試」一不小心就僵住 新鮮人「職涯方向」難定奪

▲TOP6 新鮮人求職困擾 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「新鮮人求職困擾」的相關話題討論，可以發現「面試過程」成為最受網友熱議的新鮮人困擾。有網友表示，新鮮人由於不熟悉或是初次面對面試流程，因此會在網路上發問求助，包括面試過程分享、測驗考古題、面試問答等等。而在投遞履歷前，「不確定職涯方向」也成為不少新鮮人的求職困擾，面對各式各樣的產業、職務類型，就有網友提出因為不確定自身所學與求職方向是否能連結上，於是提出「我讀這個科系會適合這份工作嗎？」等煩惱。

而「害怕自身能力不足」亦備受網友熱論，眾多網友便分享因為對自己沒信心，每次都先找「不需工作經驗的職位」，或是與本身專業相關的職缺。另外新鮮人也常因「準備履歷沒方向」而需獲得協助，想知道如何讓履歷從無到有，常見網友請益如「履歷要包含什麼內容？」、「需要放作品集嗎？」等，在網路上有許多求職平台或相關粉絲專頁會分享履歷懶人包等資訊，常能於社群討論區中引發不少回響。

另一方面，「職缺介紹不清楚」也是網友討論到的焦點之一，如網友表示「刊登的職缺內容都很模糊，感覺沒有針對相關職缺進行介紹」、「面試當天才發現工作內容與當初投遞履歷時不一樣」等，企業與求職者的資訊不對稱不僅會浪費彼此的時間，也會讓新鮮人更加迷茫。至於「面試穿搭沒概念」的面向，若沒有針對應徵的職缺行業來穿搭，很可能在面試時就喪失錄取機會，因此許多網友常發問服裝搭配的問題，像是「如果面試銀行業可以米色襯衫配黑色西裝褲嗎？」，希望能避免穿搭錯誤。

你是否也有上述這些新鮮人求職困擾呢？在找尋工作之前，除了調適好自己的身心狀態，也應做好事前準備，知己知彼才能確保求職順利！

觀看原文→https://bit.ly/3WGb3iu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》