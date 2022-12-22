同事離職後友誼難保？網揭和前同事斷絕聯絡的「現實原因」

步入職場後，身邊總會有許多同事來來去去，要如何和「前同事」維持良好、舒適的距離也是一個難題。一位網友提出了「是不是離職同事都很難維持友誼」的疑問，許多職場前輩紛紛現身替他解惑，不過也有人揭露和前同事斷絕聯絡的「現實原因」。

一位網友以「離職的同事是否很難維持友誼」為題在PTT上發文，原PO表示同事離職後，雖然有留下聯絡方式，但他怕打擾到前同事的生活，所以即使要約出來見面或用LINE聊天，頻率也不高，久了之後感情也很容易就變淡了，讓原PO不禁提問「是不是離職同事都很難維持友誼」？

不少網友一看到內容就直覺是「新鮮人」的發言，「第一份工作齁」、「誰會跟同事有友誼啦，新鮮人喔」、「離職同事維持友誼才是少見的情況」、「上班同事，下班不認識，你太菜」、「別說離職，我光下班就不會和同事聯繫了」。

許多過來人暖心安慰原PO，表示「工作上要交到真的好友很難，別想太多正常的」、「沒辦法，你的想法不見得不好，但必須對方也跟你想的一樣」、「太久沒交集，友誼往往會變淡，在工作時跟對方有好好相處就是最好的回憶了」、「為啥要天天賴？我跟有緣的前同事都蠻好，大家日子都很忙，生活重心會轉變跟以身邊的人為主，社交要輕鬆愉快」、「你可能重感情不習慣關係結束，生活圈不同淡掉很正常，也許可以像這種年底聖誕時節送個小禮，有個儀式，感覺關係還沒消失，心情會比較能接受」。

不過也有網友們揭開「和前同事斷絕聯絡」的真實原因，「因為沒有利益了，除非你做的職位對他的職涯很有幫助，那我保證這友誼會維持下去」、「沒有利益關係原本就不需要交陪，時間也是成本」、「還不如說隔一段時間互相交換利益，互相介紹跳槽公司就還滿棒的」。