上班族哭訴「連續兩次被資遣」 網建議：找大公司有保障

社會新鮮人剛踏入職場時，有很多小細節要注意，日前就有一名網友表示，她在7月中開始工作，結果做2個月就被資遣，之後她又進入另一間小公司，沒想到做到現在才快2個月，又有資深前輩告訴她「妳可能會被老闆資遣」，讓原PO難過表示「該怎麼調適？」

一名網友在Dcard發文表示，她是應屆畢業生，在今年7月中找到一份「很講求細心」的辦公室工作，但做了2個月後發現自己不太適合，也越工作越不開心，同時主管告訴她「妳不適任」，最後9月底她被資遣了。

經過一個月的面試後，原PO又找到現在這份工作，她在做一個月後又有離職念頭，因為公司規模小，老闆脾氣又不佳，所幸遇到一個很善待後輩的學姊，讓她想要等年後再離職。

沒想到，學姊卻突然告訴她「老闆好像想資遣妳，而且沒有想要讓妳做到明年」，這讓原PO內心崩潰，指出「如果我又再被請走一次，其實心裡很受挫，會覺得我是做得有多差，會連兩份工作都要讓我走。明明在大學期間的打工，我不是雷人的同事，為什麼真正出社會後變成這樣？我到底該怎麼調適？」

文章曝光後，引發網友討論，有人安慰她「加油啦！別難過，妳要知道規模越小人數越少的公司，如果淨利越低就越挑員工，有些小規模的公司老板還希望請到的是PR99的菁英，因為他們就付不起2個人的薪水只想請1個超人，所以被這種公司資遣是好的，代表他們沒有很穩定，利潤不夠請中間能力層的員工」、「建議妳找大公司比較有保障」、「不要去小公司，我人生中也被資遣兩次，都是小公司資遣的。他們給的錢不多，福利爛，還要每個人都很奴，更何況週末要隨時待命，要求一個人身兼多職、上班不可以跟同事聊天，而且同事之間也容易勾心鬥角，建議妳去大公司吧！」