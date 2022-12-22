快訊

騰訊主席馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」 很多業務該砍就砍掉

冬至美景！一張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：今天特別清楚

上班族哭訴「連續兩次被資遣」 網建議：找大公司有保障

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友連續兩份工作都被資遣，無奈問大家「該如何調適」。示意圖／ingimage
一名網友連續兩份工作都被資遣，無奈問大家「該如何調適」。示意圖／ingimage

社會新鮮人剛踏入職場時，有很多小細節要注意，日前就有一名網友表示，她在7月中開始工作，結果做2個月就被資遣，之後她又進入另一間小公司，沒想到做到現在才快2個月，又有資深前輩告訴她「妳可能會被老闆資遣」，讓原PO難過表示「該怎麼調適？」

一名網友在Dcard發文表示，她是應屆畢業生，在今年7月中找到一份「很講求細心」的辦公室工作，但做了2個月後發現自己不太適合，也越工作越不開心，同時主管告訴她「妳不適任」，最後9月底她被資遣了。

經過一個月的面試後，原PO又找到現在這份工作，她在做一個月後又有離職念頭，因為公司規模小，老闆脾氣又不佳，所幸遇到一個很善待後輩的學姊，讓她想要等年後再離職。

沒想到，學姊卻突然告訴她「老闆好像想資遣妳，而且沒有想要讓妳做到明年」，這讓原PO內心崩潰，指出「如果我又再被請走一次，其實心裡很受挫，會覺得我是做得有多差，會連兩份工作都要讓我走。明明在大學期間的打工，我不是雷人的同事，為什麼真正出社會後變成這樣？我到底該怎麼調適？」

文章曝光後，引發網友討論，有人安慰她「加油啦！別難過，妳要知道規模越小人數越少的公司，如果淨利越低就越挑員工，有些小規模的公司老板還希望請到的是PR99的菁英，因為他們就付不起2個人的薪水只想請1個超人，所以被這種公司資遣是好的，代表他們沒有很穩定，利潤不夠請中間能力層的員工」、「建議妳找大公司比較有保障」、「不要去小公司，我人生中也被資遣兩次，都是小公司資遣的。他們給的錢不多，福利爛，還要每個人都很奴，更何況週末要隨時待命，要求一個人身兼多職、上班不可以跟同事聊天，而且同事之間也容易勾心鬥角，建議妳去大公司吧！」

資遣 新鮮人 Dcard

延伸閱讀

0050抱著還做價差？網曝4字投資原則：賠抱、賺賣

0050抱著還做價差？網曝4字投資原則：賠抱、賺賣

聖誕禮物收到「怒氣全消禮包」 超神組合引網大讚：有創意！

夫裝闊買名車養小三而婆婆竟要妻幫貸款 網狂勸「離婚吧」

相關新聞

上班族哭訴「連續兩次被資遣」 網建議：找大公司有保障

社會新鮮人剛踏入職場時，有很多小細節要注意，日前就有一名網友表示，她在7月中開始工作，結果做2個月就被資遣，之後她又進入另一間小公司，沒想到做到現在才快2個月，又有資深前輩告訴她「妳可能會被老闆資遣」，讓原PO難過表示「該怎麼調適？」

「綠領新貴」搶手 薪資中位數4萬元、電資半導體需求大

氣候環境變遷，含台灣在內、全球已有超過130個國家承諾2050年淨零碳排。104人力銀行今（22）日發布最新觀察，今年全...

台男赴陸工作炫耀「原來我值這價碼」 鄉民說不出恭喜：錢帶得走嗎？

「原來我值這個薪水！」一名去年到中國大陸工作的台灣網友發文分享，自從他到對岸工作後「每月薪水至少22萬台幣起跳」，讓他不禁感嘆當初應該早一點到中國大陸工作才對。 這名網友透過Dcard發文，他表

想逃離科技業！她月薪6萬「工作到人格扭曲」 前輩推薦1出路

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望是從事自己有興趣的領域，也有人主要追求高薪的待遇。昨（20）日一名女網友在網路上發文，認為科技業的薪水也沒多高，結果還工作到人格扭曲，而貼文曝光後也掀起討論，有前輩推薦可以轉行公職。

汽車維修職災賠上健康 3項技術可降9成風險暴露

汽車維修勞工超過8萬人，每天接觸或吸入化學物質，呼吸道疾病、燒燙傷、癌症風險高，勞動部研究建立減少粉塵逸散、設置抽氣過濾...

芥菜種會培力青年就業 「銀領導師」傳承經驗

基督教芥菜種會與花旗基金會合作「Yes, I Can.青年就業培力」服務邁入第5年，今年首度結合具備經驗與閱歷的熟齡者擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。